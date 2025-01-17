Команда НХЛ установила уникальное достижение, забив гол без броска по воротам за весь период 1 17.01.2025, 20:23

Форварду сломали клюшку.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2024/25 «Баффало» засчитали гол, хотя команда не нанесла ни одного броска по воротам за весь третий период.

По данным пресс-службы лиги, это произошло впервые в истории НХЛ.

Дело в том, что в победном матче против «Каролины» (2:4) форвард «Баффало» Райан Маклеод имел шанс забить гол, но его сбил соперник. Хоккеисту даже сломали клюшку, помешав шайбе залететь в пустые ворота.

Ryan McLeod with one of the wildest hat trick goals! 🤯#LetsGoBuffalo pic.twitter.com/3vBuLq4ND8 — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) January 16, 2025

По правилам НХЛ взятие ворот фиксируется автоматически, если нарушают правила против хоккеиста, который имеет шанс забить в пустые ворота. Поэтому арбитры записали шайбу на Маклеода, что и позволило «Баффало» установить рекорд лиги. Кстати, Райан в этой игре еще оформил первый хет-трик в карьере.

Отметим, что за первые два периода хозяева нанесли 24 броска. А «Каролина» 36 раз за игру попала в створ ворот соперников.

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