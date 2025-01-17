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Генерал США в отставке Ходжес: Трамп будет демонстрировать силу с Путиным

  • 17.01.2025, 20:37
Генерал США в отставке Ходжес: Трамп будет демонстрировать силу с Путиным
Бен Ходжес

Новый президент США не захочет стать тем, кто потерял Украину.

Генерал США в отставке Бен Ходжес полагает, что избранный президент США Дональд Трамп будет демонстрировать силу в отношениях с президентом России Владимиром Путиным. «В некотором смысле я настроен оптимистично и надеюсь, что президент Трамп не захочет выглядеть проигравшим. Он не захочет стать тем, кто потерял Украину», - заявил бывший командующий силами США в Европе в интервью изданию Der Spiegel, выдержки из которого были обнародованы в пятницу, 17 января.

Отвечая на вопрос о возможности переговоров об урегулировании войны в Украине, Ходжес сказал, что не стал бы воспринимать все заявления Трампа во время предвыборной кампании буквально. В ходе предвыборной гонки республиканец неоднократно заявлял, что сможет завершить войну в Украине за 24 часа.

Его подход, судя по всему, заключался в том, чтобы оказать мощное давление на Россию и Украину с целью принудить их к переговорам и быстрому заключению мира. Это вызвало опасения, что Трамп может сократить поддержку Украины. Однако после победы на выборах республиканец стал высказываться более сдержанно, заявив, в частности, что он надеется найти решение для окончания войны в течение полугода.

В интервью Der Spiegel Бен Ходжес также отметил, что в последние месяцы Трамп много говорил о переговорах, а назначенный им спецпредставитель по Украине — генерал в отставке Кит Келлог, поставил цель завершить войну за 100 дней. При этом Келлог подчеркнул, что России нельзя доверять. «Это хороший старт для любых переговоров с россиянами», - считает Ходжес.

Вторжение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область России Ходжес назвал «гениальным ходом украинского Генштаба». По его словам, эта наступательная операция изменила «широко распространенный нарратив о том, что Россия якобы непобедима, а у Украины нет шансов на победу». Когда украинцы в августе пересекли эту границу, они продемонстрировали уязвимость России, пояснил американский генерал.

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