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Белорус поднял чужой кошелек и купил подарки девушке

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  • 17.01.2025, 20:51
  • 2,918
Белорус поднял чужой кошелек и купил подарки девушке

Находка превратилась в статью.

Минчанин обратился в милицию из-за того, что потерял кошелек с деньгами на стоянке у магазина. Вернувшись на место, он не нашел пропажу. Сотрудники милиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что бумажник присвоил 24-летний парень. Чем для него все это обернулось?

По данным следствия, молодой человек заметил кошелек на земле, когда парковал машину у магазина. Чтобы не привлекать внимания, он сначала наступил на кошелек ногой, а затем незаметно поднял и положил в автомобиль. Вернувшись домой, он достал из кошелька наличные, которые потратил на подарки для девушки. Сам кошелек и оставшиеся вещи выбросил в мусорный бак у своего дома.

В результате в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Будет считаться, что вы украли, а не нашли бесхозный кошелек, если:

не предприняли меры по немедленному установлению владельца имущества (не привлекли внимание окружающих и т. д.);

не заявили о находке представителю владельца помещения или транспортного средства, где она обнаружена;

если вы попытались незаметно завладеть вещью (тихонечко закинули найденный кошелек себе в сумку, например);

имея реальную возможность установить личность потерявшего (по документам или банковской карточке в кошельке и т. п.), не пытались вернуть найденное.

Все это — признаки наличия умысла на кражу.

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