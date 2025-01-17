Ученые идентифицировали новый вид динозавров 17.01.2025, 21:06

Его останки были уничтожены во время Второй мировой.

Ученые идентифицировали новый вид гигантских динозавров. Удалось им это сделать, найдя фотографии окаменелостей, которые были уничтожены во время Второй мировой войны, сообщает Live Science.

Новый вид назвали Tameryraptor markgrafi, или «вор из земли обетованной». Он жил на территории современного Египте 95 миллионов лет назад. Длина тела динозавра достигала 10 метров, он был одним из самых крупных хищников, которые когда-либо обитали на нашей планете.

Останки динозавра обнаружили немецкие ученые в 1914 году. Их нашли в оазисе Бахария в Западной пустыне Египта в 1914 году. После этого останки хранились в Баварской государственной коллекции палеонтологии и геологии (BSPG) в Германии до 1944 года, когда здание, в котором они находились, сгорело во время бомбардировки Второй мировой войны.

Недавно исследователи обнаружили ранее неизвестные фотографии окаменелостей в архиве Huene в Тюбингенском университете в Германии, где они были выставлены на обозрение в 1940-х годах. На момент получения фотографий считалось, что окаменелости принадлежат крупному динозавру-тероподу под названием Carcharodontosaurus, но более детальное изучение фотографий выявило выступающий рог, увеличенный мозг в лобной доле и другие особенности, отсутствующие у других окаменелостей Carcharodontosaurus.

«Сначала я был немного сбит с толку, когда мы нашли новые фотографии, а потом я был очень взволнован. Чем больше мы искали, тем больше различий находили», заявил первый автор исследования Максимилиан Келлерманн, докторант BSPG.

Египетские окаменелости первым классифицировал немецкий палеонтолог Эрнест Штромер. Он считал, что они принадлежат динозавру, который был найден в Алжире и который был известен только по зубам. Штромер назвал новую группу Carcharodontosaurus, чтобы охватить оба набора окаменелостей, и египетский образец считался главным примером представителей этой группы.

За прошедшие годы палеонтологам удалось найти больше останков представителей группы Carcharodontosaurus. В 1990-х годах относительно полный череп кархародонтозаврида из Марокко стал типовым образцом, представляющим группу, поскольку египетские окаменелости исчезли. После сравнения найденных фотографий окаменелостей, а также старых описаний и иллюстраций Штромера, с новым типовым образцом, ученые поняли, что египетские останки не вписываются в группу Carcharodontosaurus.

Обычно ученые не выделяют новый вид динозавров без непосредственного наблюдения за окаменелостями, но авторы исследования заявили, что это «особый случай». Новый род Tameryraptor объединяет древнее название Египта «Ta-Mery» или «земля обетованная» и raptor, что на латыни означает «вор». Название вида markgrafi дано в честь немецкого коллекционера окаменелостей Рихарда Маркграфа, который раскопал динозавра в оазисе Бахария в 1914 году.

Новое исследование предполагает, что многообразие динозавров в Северной Африке было большим, чем считалось до этого. Но необходимы дополнительные исследования, которые позволят лучше понять разнообразие динозавров этого региона.

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