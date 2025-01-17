Инаугурация Трампа пройдет в помещении из-за погоды 5 17.01.2025, 21:48

Последним президентом США, который принимал присягу в помещении, был Рональд Рейган в 1985 году.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет в помещении, а не на улице. Причиной стали опасно низкие температуры, которые прогнозируются в Вашингтоне 20 января.

Об этом сообщает CNN.

Сначала источники CNN сообщили, что обсуждения относительно места проведения инаугурационного парада и других торжеств еще продолжаются. Однако команда Трампа ведет переговоры о потенциальном проведении некоторых торжеств на арене Capitol One, где Трамп проведет митинг в воскресенье, 19 января.

Команда Трампа также ведет переговоры с Объединенным комитетом Конгресса по инаугурационным церемониям о том, как вести себя с десятками тысяч людей, которые планировали прийти к Национальной аллее, чтобы стать свидетелями приведения новоизбранного президента к присяге.

Отмечается, что чиновники обеспокоены тем, что низкие температуры могут представлять риск для здоровья посетителей и гостей.

Позже эту информацию подтвердил и Трамп в своей соцсети. Он распорядился провести инаугурацию в ротонде Капитолия.

«Арктический холод охватывает страну. Я не хочу, чтобы люди пострадали», - написал Трамп

Стоит отметить, что последним президентом, который принимал присягу в помещении, был Рональд Рейган в 1985 году, когда дневная температура опустилась ниже -13 градусов. Рейган принял присягу в ротонде Капитолия. Его инаугурационный парад был отменен.

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