Billboard назвал главные хиты XXI века 17.01.2025, 22:15

Список.

Один из самых авторитетных музыкальных журналов, Billboard, подвел итоги первых 25 лет XXI века.

Он представил список самых значимых хитов за этот период.

Рейтинг составлен с учетом таких параметров, как количество недель на вершине чарта, объемы продаж, количество стримов и влияние на музыкальную культуру.

Первое место в списке заняла песня Blinding Lights канадского исполнителя The Weeknd.

Этот трек не только стал крупнейшим хитом XXI века, но и оказал значительное влияние на мировую поп-культуру.

Композиция установила рекорд, продержавшись в Billboard Hot 100 целых 90 недель. Она завоевала сердца слушателей благодаря своему ретрозвучанию и энергичному ритму.

Топ-10 песен XXI века по версии Billboard:

Blinding Lights – The Weeknd

Uptown Funk – Mark Ronson ft. Bruno Mars

Stay – The Kid LAROI & Justin Bieber

Party Rock Anthem – LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock

I Gotta Feeling — The Black Eyed Peas

Shape of You – Ed Sheeran

Last Night – Morgan Wallen

Closer – The Chainsmokers ft. Halsey

Levitating – Dua Lipa

We Belong Together – Mariah Carey.

Сообщается, что эти песни не только стали хитами своего времени, но и определили ключевые этапы в развитии современной музыки, задавая тренды на будущее.

Ранее Billboard назвал имя величайшей поп-звезды XXI столетия. Ею стала знаменитая Бейонсе.

С 9 сольными хитами на первом месте в чарте Hot 100 и 27 наградами Billboard Music Awards певица закрепила за собой этот титул благодаря выдающейся карьере.

По версии журнала, Бейонсе не только устанавливает рекорды, но и меняет представление о том, как продвигать музыку.

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