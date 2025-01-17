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Billboard назвал главные хиты XXI века

  • 17.01.2025, 22:15
Billboard назвал главные хиты XXI века

Список.

Один из самых авторитетных музыкальных журналов, Billboard, подвел итоги первых 25 лет XXI века.

Он представил список самых значимых хитов за этот период.

Рейтинг составлен с учетом таких параметров, как количество недель на вершине чарта, объемы продаж, количество стримов и влияние на музыкальную культуру.

Первое место в списке заняла песня Blinding Lights канадского исполнителя The Weeknd.

Этот трек не только стал крупнейшим хитом XXI века, но и оказал значительное влияние на мировую поп-культуру.

Композиция установила рекорд, продержавшись в Billboard Hot 100 целых 90 недель. Она завоевала сердца слушателей благодаря своему ретрозвучанию и энергичному ритму.

Топ-10 песен XXI века по версии Billboard:

Blinding Lights – The Weeknd

Uptown Funk – Mark Ronson ft. Bruno Mars

Stay – The Kid LAROI & Justin Bieber

Party Rock Anthem – LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock

I Gotta Feeling — The Black Eyed Peas

Shape of You – Ed Sheeran

Last Night – Morgan Wallen

Closer – The Chainsmokers ft. Halsey

Levitating – Dua Lipa

We Belong Together – Mariah Carey.

Сообщается, что эти песни не только стали хитами своего времени, но и определили ключевые этапы в развитии современной музыки, задавая тренды на будущее.

Ранее Billboard назвал имя величайшей поп-звезды XXI столетия. Ею стала знаменитая Бейонсе.

С 9 сольными хитами на первом месте в чарте Hot 100 и 27 наградами Billboard Music Awards певица закрепила за собой этот титул благодаря выдающейся карьере.

По версии журнала, Бейонсе не только устанавливает рекорды, но и меняет представление о том, как продвигать музыку.

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