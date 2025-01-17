Billboard назвал главные хиты XXI века
- 17.01.2025, 22:15
Список.
Один из самых авторитетных музыкальных журналов, Billboard, подвел итоги первых 25 лет XXI века.
Он представил список самых значимых хитов за этот период.
Рейтинг составлен с учетом таких параметров, как количество недель на вершине чарта, объемы продаж, количество стримов и влияние на музыкальную культуру.
Первое место в списке заняла песня Blinding Lights канадского исполнителя The Weeknd.
Этот трек не только стал крупнейшим хитом XXI века, но и оказал значительное влияние на мировую поп-культуру.
Композиция установила рекорд, продержавшись в Billboard Hot 100 целых 90 недель. Она завоевала сердца слушателей благодаря своему ретрозвучанию и энергичному ритму.
Топ-10 песен XXI века по версии Billboard:
Blinding Lights – The Weeknd
Uptown Funk – Mark Ronson ft. Bruno Mars
Stay – The Kid LAROI & Justin Bieber
Party Rock Anthem – LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock
I Gotta Feeling — The Black Eyed Peas
Shape of You – Ed Sheeran
Last Night – Morgan Wallen
Closer – The Chainsmokers ft. Halsey
Levitating – Dua Lipa
We Belong Together – Mariah Carey.
Сообщается, что эти песни не только стали хитами своего времени, но и определили ключевые этапы в развитии современной музыки, задавая тренды на будущее.
Ранее Billboard назвал имя величайшей поп-звезды XXI столетия. Ею стала знаменитая Бейонсе.
С 9 сольными хитами на первом месте в чарте Hot 100 и 27 наградами Billboard Music Awards певица закрепила за собой этот титул благодаря выдающейся карьере.
По версии журнала, Бейонсе не только устанавливает рекорды, но и меняет представление о том, как продвигать музыку.