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ВСУ взяли в плен семерых оккупантов на Кураховском направлении

  • 17.01.2025, 22:18
ВСУ взяли в плен семерых оккупантов на Кураховском направлении

Видео.

Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады осуществили успешную операцию на Кураховском направлении, взяв в плен семерых российских захватчиков.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

Сообщается, что десантники 79-й ОДШБр взяли штурмом российскую позицию на Кураховском направлении и захватили в плен семерых оккупантов.

Сначала украинские защитники атаковали позиции оккупантов дронами. Это заставило захватчиков засесть в блиндаже.

«Вражеский блиндаж, как и планировалось, стал их же ловушкой. Заблокированные оккупанты не имели выбора: либо погибнуть от огня десантников, либо сложить оружие. После коротких колебаний выбрали второе», - говорится в сообщении.

В ДШВ добавили, что «несмотря на ненависть и пренебрежение к врагу, который пришел на нашу землю с оружием, наши штурмовики поступили благородно: вывели пленных в тыл и оказали медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался».

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