Как реализуется проект Rail Baltica в Эстонии 3 17.01.2025, 22:33

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Оценка экспертов.

Строительные работы по проекту Rail Baltica идут в соответствии с планом, заявил председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс.

Charter97.org рассказывает, что это за проект и для чего он нужен, а в интервью изданию Delfi.ee эксперты оценили влияние строительства Rail Baltica на экономику Эстонии.

Rail Baltica — строящаяся железная дорога стандартной европейской колеи с европейской системой управления движением поездов, которая должна соединить страны Балтии, Польшу и Западную Европу.

Согласно проекту, магистраль пройдёт через Таллин, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин (а в дальнейшем — продолжение маршрута до Венеции), улучшив, таким образом, сообщение между Центральной и Восточной Европой. Помимо этого, планируется строительство подводного железнодорожного тоннеля между Таллином и Хельсинки, либо в случае экономической неоправданности этого проекта, пуск железнодорожного парома между городами. Таким образом, Rail Baltica может соединить Финляндию и часть Скандинавии с Западной Европой.

Главной целью Rail Baltica является возобновление непосредственной связи стран Балтии с европейской железнодорожной сетью и развитие региональной интеграции. Интеграция железных дорог Эстонии, Латвии и Литвы в транспортную систему Евросоюза позволит увеличить скорость движения поездов, рост пассажиро- и грузопотоков и прибылей.

Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили проект одним из своих приоритетов в области развития транспортной инфраструктуры.

В стадии разработки также находится проект Rail Baltica-2, который предусматривает прокладку к 2024-2030 гг. скоростной европейской колеи напрямую (а не по старой широкой колее) от северной Италии до Таллина.

Несмотря на то, что все итоги финансового года еще не подведены, председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс отметил, что проект движется успешно. По его словам, строительные работы идут по плану.

«На данный момент мы активно ведем работы на участке длиной 72 километра, охватывающем уезды Харьюмаа и Рапламаа, – сообщил Салометс. – В зависимости от участка степень готовности варьируется, но работы идут повсюду».

Что касается 102-километрового рубежа, то по нему уже проведены два тендера, и в настоящее время определяется победитель. «Я думаю, что мы сможем заключить эти контракты в ближайшие две-три недели. И тогда, как только позволит погода, мы сможем начать реальные строительные работы на названных участках», – отметил Салометс.

В рамках этого проекта за прошлый год было построено десять виадуков, два железнодорожных моста, три экодука (переход для диких животных через транспортные магистрали – прим.) и один пешеходно-велосипедный тоннель. Также в едином терминале Юлемисте заложен краеугольный камень, а в Соодевахе и Пярну готовы строительные базы.

Одной из самых трудных задач при планировке участка на юге Пярнумаа оказалось сохранение среды обитания глухарей. Строительство железной дороги создаст преграду для этих птиц в природоохранной зоне Луйтемаа.

По словам Салометса, на участке Пярну–Икла следующий шаг остается за государством. Согласно текущему состоянию, планируется завершить этот этап в первом квартале. «Насколько мне известно, вчера правительство утвердило планировку. Это дает возможность продолжить работы, связанные с оценкой воздействия на окружающую среду, – сказал он. – Летом или ранней осенью 2026 года должно быть получено одобрение этой оценки. После этого можно будет приступить к строительству».

Центр прикладных исследований Centar оценил поступления в бюджет страны в виде налогов в период строительства. По расчетам специалистов, эта сумма составит 661 миллион евро. Эксперты также подчеркивают, что проект обеспечит рабочими местами около 6000 человек, а предприятия получат дополнительно 354 миллиона евро прибыли. Добавленная стоимость в результате составит около 1,3 миллиарда евро, из которых 1,1 миллиарда будет обеспечено через товары и услуги, а 200 миллионов – за счет роста потребления.

Председатель правления Rail Baltic Estonia также прокомментировал ход строительных работ в Латвии и Литве. «Если взглянуть на технический график – проектирование, освоение земель и строительство – все идет по плану», – отметил Салометс. Он подчеркнул, что основной вопрос, вероятно, будет связан с финансированием: смогут ли политики обеспечить необходимые средства. Однако, по его словам, эта проблема актуальна и для Эстонии.

Согласно текущим планам, строительство должно быть завершено к 2030 году.

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