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Пожарный спас два дома в Лос-Анджелесе от огня при помощи молока и пива

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  • 17.01.2025, 22:54
Пожарный спас два дома в Лос-Анджелесе от огня при помощи молока и пива

В пожарном кране не оказалось воды.

Начальник пожарной охраны округа Ориндж в Калифорнии Брайан Феннесси смог спасти два дома во время пожара в Лос-Анджелесе, используя для этого молоко и пиво. Об этом сообщает канал KABC.

Феннесси узнал, что огонь добрался до района, где жил его брат, и поехал туда, чтобы помочь. В итоге оказалось, что на улице, где жил брат пожарного, были охвачены огнем практически все дома, кроме дома его родственника и соседнего.

Феннесси рассказал телеканалу, что к моменту его приезда газовый счетчик на соседнем доме уже плавился. Мужчина смог найти пожарный кран, но в нем не оказалось воды. Тогда он проник в один из домов и обнаружил в холодильнике пиво и молоко. Он полил найденными напитками газовый счетчик, что помогло спасти дом его брата и соседний.

Природные пожары в окрестностях Лос-Анджелеса начались 7 января. На протяжении десяти дней их не удается полностью потушить. Огонь уже уничтожил более 12 тыс. объектов недвижимости, без дома остались несколько десятков тыс. человек. Пожары в том числе затронули район Пасифик-Палисейдс, где расположены особняки голливудских звезд, высокопоставленных лиц и других знаменитостей.

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