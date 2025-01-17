В Беларуси могут подорожать конфеты и другие сладости
- 17.01.2025, 23:12
Поставщикам хотят дать право самостоятельно ежемесячно повышать отпускные цены.
Руководитель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков предложил вывести товарную группу «Кондитерские изделия» белорусского производства из-под действия постановления «совмина» №713, пишет БелТА.
Это постановление было принято в 2022 году для государственного регулирования цен.
В частности, поставщикам хотят дать право самостоятельно ежемесячно повышать отпускные цены более чем на 0,3%.
В «Белгоспищепроме» рассказали, что в 2024 году производители концерна изготовили свыше 36 тысяч тонн лакомств, в том числе импортозамещающие шоколад, конфеты, вафли, батончики, халву.