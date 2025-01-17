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В Беларуси могут подорожать конфеты и другие сладости

  • 17.01.2025, 23:12
В Беларуси могут подорожать конфеты и другие сладости

Поставщикам хотят дать право самостоятельно ежемесячно повышать отпускные цены.

Руководитель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков предложил вывести товарную группу «Кондитерские изделия» белорусского производства из-под действия постановления «совмина» №713, пишет БелТА.

Это постановление было принято в 2022 году для государственного регулирования цен.

В частности, поставщикам хотят дать право самостоятельно ежемесячно повышать отпускные цены более чем на 0,3%.

В «Белгоспищепроме» рассказали, что в 2024 году производители концерна изготовили свыше 36 тысяч тонн лакомств, в том числе импортозамещающие шоколад, конфеты, вафли, батончики, халву.

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