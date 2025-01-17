РосСМИ: ВСУ ликвидировали трех подполковников РФ в Курской области 17.01.2025, 23:19

ВСУ нанесли удар Storm Shadow.

Во время ракетного удара ВСУ 30 декабря по российскому штабу в городе Льгов на Курщине погибли три подполковника 76-й дивизии воздушно-десантных войск РФ. Об этом информируют росСМИ.

Так, погибли по меньшей мере три подполковника, среди которых:

Валерий Терещенко – начальник связи дивизии,

Павел Малецкий – командир инженерно-саперного батальона,

Алексей Селиверстов – начальник службы химической, радиационной и биологической защиты.

Журналисты также сообщили о смерти майора Али Цурова и о 22 раненых военных. В одном из некрологов отмечено, что всего при ударе погибли восемь офицеров.

ВСУ использовали высокоточные ракеты, нанесшие значительные потери среди военного руководства противника.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com