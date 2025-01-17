РосСМИ: ВСУ ликвидировали трех подполковников РФ в Курской области
- 17.01.2025, 23:19
ВСУ нанесли удар Storm Shadow.
Во время ракетного удара ВСУ 30 декабря по российскому штабу в городе Льгов на Курщине погибли три подполковника 76-й дивизии воздушно-десантных войск РФ. Об этом информируют росСМИ.
Так, погибли по меньшей мере три подполковника, среди которых:
Валерий Терещенко – начальник связи дивизии,
Павел Малецкий – командир инженерно-саперного батальона,
Алексей Селиверстов – начальник службы химической, радиационной и биологической защиты.
Журналисты также сообщили о смерти майора Али Цурова и о 22 раненых военных. В одном из некрологов отмечено, что всего при ударе погибли восемь офицеров.
ВСУ использовали высокоточные ракеты, нанесшие значительные потери среди военного руководства противника.