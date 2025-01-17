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Джорджеску проиграл апелляцию по делу об отмене выборов президента Румынии

  • 17.01.2025, 23:33
Джорджеску проиграл апелляцию по делу об отмене выборов президента Румынии
Кэлин Джорджеску

Решение является окончательным.

Высший кассационный суд Румынии отклонил апелляцию Кэлина Джорджеску по делу об отмене президентских выборов, сообщает Digi 24.

Отмечается, что это решение является окончательным. Суд также признал апелляцию Джорджеску необоснованной.

Ранее Бухарестский апелляционный суд также отклонил его иск.

Суд постановил, что Центральная избирательная комиссия лишь выполнила решение Конституционного суда от 6 декабря, которое предусматривало отмену выборов, и это решение является окончательным и обязательным для исполнения, поэтому не подлежит апелляции.

Кроме того, суд заявил, что отмена президентских выборов не нарушает конституционные права граждан Румынии.

8 января лидеры партий правительственной коалиции Румынии согласовали дату проведения повторного первого тура президентских выборов — он состоится 4 мая, а второй — 18 мая.

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