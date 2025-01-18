Президент Еврокомиссии впервые появилась на публике после пневмонии
- 18.01.2025, 2:13
Урсула фон дер Ляйен сразу же погрузилась в национальную политику.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен впервые появилась на публике в пятницу, оправившись от тяжелой болезни – и сразу же погрузилась в национальную политику, поддержав Фридриха Мерца на должность следующего канцлера Германии.
Об этом сообщает Politico.
Фон дер Ляйен, которая происходит из того же правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС), что и Мерц, присоединилась к демонстрации поддержки Мерцу во время берлинского собрания, которое было посвящено экономике, безопасности и миграции.
За передвижениями фон дер Ляйен пристально следят с тех пор, как Комиссия объявила о ее болезни.
Президент Еврокомиссии была ненадолго госпитализирована с тяжелым приступом пневмонии и работала удаленно из Ганновера. В пятницу она появилась в штаб-квартире ХДС в Берлине вместе с девятью главами правительств и шестью лидерами оппозиции от Европейской народной партии (ЕНП).