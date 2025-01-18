Reuters: Под санкции США попали шесть недостроенных российских танкеров 18.01.2025, 5:10

Это первый случай, когда Вашингтон наложил санкции на танкеры еще до того, как они вышли в море,

Шесть российских нефтяных танкеров, которые на данный момент строятся на российской верфи «Звезда», оказались под санкциями властей США.

Об этом 17 января сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, это первый случай, когда официальный Вашингтон наложил санкции на российские танкеры еще до того, как они вышли в море, а тем более — до того, как начали перевозить санкционные грузы.

Как отмечает Reuters, новые санкции США против РФ, введенные на минувшей неделе, вызвали скачок цен на нефть и увеличение стоимости танкерных перевозок — поскольку уходящая администрация президента Байдена предприняла ряд шагов, чтобы нанести ущерб российскому экспорту нефти и помешать попыткам Москвы построить свой собственный флот для такой цели.

Обзор санкций, проведенный изданием, показал, что шесть танкеров, строящихся на верфи «Звезда», оказались в числе 183 судов, попавших под удар. В их числе — Нурсултан Назарбаев, Александр Беггров, Алексей Боголюбов и три безымянных судна— Zvezda 131080, Zvezda 131060 и Zvezda 131040.

Согласно тексту санкций США, покупателем Александра Беггрова и Алексея Боголюбова является российская Совкомфлот, а покупателем остальных четырех — Роснефтефлот, судоходное подразделение Роснефти. Обе компании также находятся под американскими санкциями, сообщает издание.

Как сообщат Reuters, новые санкции направлены против так называемого «теневого флота», который Россия использует для обхода ценового ограничения в $60 за баррель, введенного странами G7 (Большой семерки) в конце 2022 года.

По словам источника агентства в нефтяной отрасли, размещение судов, которые еще строятся, в условиях санкций может затруднить для России оправдание затрат на их достройку.

Как показало исследование Reuters, основанное на данных о морских перевозках, РФ столкнется с нехваткой танкеров для экспорта нефти после введения санкций, поскольку более 60% танкеров, включенных в список, заходили в российские порты в течение последних двух месяцев.

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