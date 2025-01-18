CNN:Трамп в первые часы правления начнет политику по депортации мигрантов 18.01.2025, 8:41

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Стали известны подробности плана и его исполнители.

Команда Дональда Трампа завершает работу над пакетом жестких указов по вопросам иммиграции. Ожидается, что они будут опубликованы всего через несколько часов после того, как избранный президент США вступит в должность.

Об этом сообщает CNN.

По словам двух источников, пакет мер представляет собой кардинальное изменение иммиграционной политики. Он коснется иммигрантов, уже пребывают в Соединенных Штатах, и мигрантов, которые ищут убежище на границе США и Мексики. Это в свою очередь, положит начало репрессиям в сфере иммиграции, которые будут иметь последствия для людей по всей стране.

План включает в себя:

проверки иммиграционной и таможенной служб США в крупных мегаполисах;

отправку дополнительных ресурсов Пентагона на южную границу США;

введение дополнительных ограничений на въезд в Соединенные Штаты;

отмену политики эпохи Байдена.

«Вы увидите самолеты для высылки, сообщения об арестах, действия ICE в юрисдикциях-убежищах. По мере приближения 30 дней и первых 100 дней вы увидите последовательный барабанный бой», - сказал один источник CNN, имея ввиду планы новой администрации по депортации.

Также собеседники утверждают, что команда Трампа, по крайне мере на начальном этапе, сосредоточится на нелегальных иммигрантах с криминальным прошлым, которые подлежат депортации в больших мегаполисах, таких как Вашингтон, округ Колумбия, Денвер и Чикаго. Но другие иммигранты, которые будут обнаружены в ходе этих операций, также могут быть взяты под стражу.

Основными игроками по ключевому пункту повестки дня Трампа являются:

губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, который будет номинирован в пятницу на пост министра внутренней безопасности;

Том Хоман - будущий глава пограничной службы;

Стивен Миллер - будущий заместить штаба по политике и советник по внутренней безопасности.

CNN резюмируя пишет, что Трамп унаследует относительно спокойную южную границу США, но его команда готовится к действиям по усилению безопасности границ и реализации политики, которая радикально изменит иммиграционную систему Соединенных Штатов.

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