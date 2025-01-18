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У России — критические проблемы с главным видом оружия на поле боя

  • 18.01.2025, 8:51
У России — критические проблемы с главным видом оружия на поле боя

Разведка Эстонии раскрыла подробности.

Российские оккупационные войска испытывают все более критические проблемы с артиллерией - главным видом оружия на поле боя.

На это указывает появление в российских подразделениях на фронте северокорейских артиллерийских систем, заявил руководитель эстонской разведки Антс Кивисельг, которого цитирует ERR .

По словам полковника, российская армия все больше зависит от иностранного вооружения. Описывая текущую ситуацию на фронте, глава эстонской разведки заявил, что там сохраняется тенденция предыдущих недель: у оккупантов по-прежнему есть тактическая инициатива, но о полном преимуществе речь не идет.

В связи с этим Кремль в настоящее время не заинтересован в прекращении боевых действий и намерен продолжать наступательные операции, сказал полковник.

Кроме того, руководитель разведки отметил способность украинской обороны быстро адаптироваться и указал на ее техническую эффективность.

ВСУ выдерживают массированное давление врага и постепенно подрывают его наступательный потенциал.

На прошлой неделе в эстонской разведке отметили новое наступление Сил обороны Украины в Курской области, заявив, что эта операция продемонстрировала неспособность России вернуть утраченные территории.

РФ не смогла добиться никакого военного успеха на Курщине даже после привлечения к боевым действиям северокорейского контингента.

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