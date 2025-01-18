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Гиркин из тюрьмы спрогнозировал для РФ катастрофу уже в 2025 году

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  • 18.01.2025, 8:54
  • 9,328
Гиркин из тюрьмы спрогнозировал для РФ катастрофу уже в 2025 году
Игорь Стрелков (Гиркин)

Россиян ждет «протрезвление».

Российский диверсант Игорь Стрелков (Гиркин), попавший в немилость Кремля, из российской тюрьмы озвучил очень тревожный прогноз РФ. Он уверен, что россиян ждут война и голод уже в самом ближайшем будущем. Письмо Стрелкова опубликовали соратники на его канале в Telegram, передает Dialog.UA.

Он уверен: Россия столкнется с такой катастрофой, что даже нынешнее положение дел им покажется сказкой.

«В текущем году изменится, вероятно, столь многое, что все нынешние реалии будут казаться дикостью и миражом… Нас ждет очень жестокое протрезвление после четверти века бездумного прожирания наследия предков. Скоро людям придется массово воевать и тяжело трудиться не за идеи, а просто за кусок хлеба и немного тепла и электричества долгой зимой», - написал Стрелков.

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