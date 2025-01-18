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Генералы могут пойти ва-банк: неожиданный сценарий заговора против Путина

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  • 18.01.2025, 8:57
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Генералы могут пойти ва-банк: неожиданный сценарий заговора против Путина

Глава Кремля опасается настроений в верхушке армии.

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун прокомментировал вопрос о том, благодаря чему ФСБ удается так долго оставаться чрезвычайно могущественной силой в РФ и что может положить конец ее власти.

«ФСБ остается у власти, потому что имеет деньги. Когда ты имеешь деньги и возможность ими оперировать, ты можешь делать что угодно», - подчеркнул он в ходе чата в «Главреде».

Вместе с тем собеседник отметил, что государства, которыми управляют спецслужбы, нежизнеспособны – они начинают сами себя съедать изнутри.

«Им нужна экспансия, иначе, когда экспансии нет, они начинают работать внутри, в итоге начинаются внутренние репрессии, потому что постоянно надо подкармливать этого монстра», - пояснил он.

Вместе с тем бывший замглавы СБУ считает, что единственный противовес спецслужбам – это армия.

«В России эту армию сейчас выращивают достаточно активно. Когда Сталин умер, армия показала зубы: представителей спецслужб расстреливали именно армейские генералы во главе с Жуковым. Почему Жукова и «остановили», потому что побоялись, что он возьмет первые роли. Так вот, Путин сыграл на опережение и начал уничтожать генералов, опасаясь, что они могут перехватить инициативу», - добавил Ягун.

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