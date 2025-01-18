У белорусов возникли проблемы с обменом долларов 11 18.01.2025, 9:06

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Стало известно, почему так происходит.

В последнее время белорусы не раз жаловались на сложности с обменом долларов США старого образца, пишет «Зеркало».

Возникли слухи, что некоторые банки и вовсе намерены отказаться их принимать или введут за это комиссию. В Ассоциации беларусских банков утверждают, что это фейк.

Тем не менее иногда в обменниках не хотят принимать «неправильные» американские банкноты, и, чтобы от них избавиться, приходится посетить несколько банков. А почему вообще в обороте одновременно находятся долларовые купюры разных образцов? И откуда берутся проблемы с их обменом, если все они остаются законными платежными средствами у себя на родине? Рассказываем.

Почему в обороте одновременно находятся разные доллары?

Живя в Беларуси или в соседних странах, волей-неволей привыкаешь к тому, что бумажные деньги не вечны. Речь идет не о ветхости, из-за которой банкноту рано или поздно изымают из оборота. А о частой смене купюр, которая происходит из-за изменения государственных границ, обесценивания денег старых выпусков и стремления «осовременить» их дизайн и систему защиты от подделок.

Советская банкнота номиналом 10 рублей образца 1961 года. Авторство: Goznak

Предположим, что вы среднестатистическая белоруска или белорус в возрасте 42 лет. Допустим, всю жизнь, начиная с 1983 года, вы прожили в Беларуси, никуда не выезжая. Это значит, что за это время через ваши руки прошли пять поколений денежных знаков. Первыми были банкноты советских рублей образца 1961 года, за ними — более яркие «павловские» советские рубли образца 1991 года. Затем был «зоопарк» первых беларусских рублей от белочек и зайчиков до медведей и зубров образца 1992 года, который быстро обесценился гиперинфляцией и переродился в крупные купюры номиналом до 5 млн рублей образца 1994—1999 годов. После очередной деноминации эти купюры лишили трех нолей, но новая волна гиперинфляции обесценила и их, к 2012 году доведя максимальный номинал новой версии беларусских денег до 200 тысяч.

Всеми этими деньгами, кроме нынешних белорусских рублей образца 2016 года, расплатиться в магазинах уже давно не получится. Даже беларусские рубли предыдущего образца принимались торговыми организациями лишь до конца 2016 года. Обменять их в банках можно было до конца 2019-го, а в Нацбанке — до конца 2021 года.

Обратная сторона расчетного билета номиналом в 20 тысяч беларусских рублей образца 1994 года.

С точки зрения белорусов, ситуация с долларом США очень непривычна. В 1861 году власти этой страны выпустили беспроцентные векселя до востребования, с помощью которых финансировалась начавшаяся Гражданская война. Эти векселя, получившие из-за зеленого цвета прозвище «гринбеки», фактически стали первой полноценной бумажной валютой США. Все напечатанные с 1861 года в США бумажные деньги до сих пор остаются законным платежным средством в этой стране.

Для наших широт такая стабильность выглядит полной фантастикой. Вряд ли кому-то даже в голову придет попробовать расплатиться в условном «Евроопте» бумажными деньгами, ходившими в Беларуси в 1861 году (тогда это были кредитные билеты Российской империи образца 1843 года).

Почему иногда банки не принимают старые доллары, которые в самих США являются законными платежными средствами?

С 1861 года внешний вид долларов США и их система защиты от подделок неоднократно менялись. Тем не менее в самой стране это никак не повлияло на юридический статус денег прежних «поколений» — они принимаются как законное платежное средство по номиналу.

20 долларов США образца 1862 года. Изображение: Национальная нумизматическая коллекция, Национальный музей американской истории

Однако для банков других государств мнение американского правительства и Федеральной резервной системы не указ. В разных странах к старым долларам относятся по-разному: где-то банки их не принимают, где-то покупают по меньшему курсу. Об этом прекрасно знают и в самих Соединенных Штатах. Совет управляющих Федеральной резервной системой прямо заявляет, что политика приема разных долларов и разные обменные курсы на них контролируются рынком, а не правительством США. Выходит, что статус старых долларов как законного платежного средства на территории США не означает, что банки всех остальных стран обязаны считать их равными новым долларам.

Одна из причин, по которой банки за пределами США «мене уважительно» относятся к долларам старых образцов, заключается в лучшей защищенности новых купюр от подделок. Можно понять банк или валютчиков, которые не хотят купить фальшивую купюру старого образца, подделать которую гораздо проще, чем новую. Но это лишь половина правды.

50 долларов США образца 1862 года. Изображение: Национальная нумизматическая коллекция, Национальный музей американской истории

Другая половина заключается в том, что в некоторых странах очередной редизайн долларов воспринимается как дополнительный способ получить доход. Типичная такая история произошла в Пакистане в 2017 году, когда местные обменники вдруг ввели дополнительную комиссию в размере 4% за обмен долларов США старых выпусков. Купив по дешевке старые доллары, менялы увозили их в Дубай, в котором подобных комиссий не было. Там они сдавали американские деньги по номинальной стоимости — и тем самым получали доход примерно в четыре доллара с каждой стодолларовой купюры.

При этом представитель Госбанка Пакистана Абид Камар заявил, что никаких законодательных ограничений на торговлю любыми долларами США не вводилось. Но банки приняли такое решение — а Госбанк не видит необходимости в это вмешиваться.

Проблемы с обменом старых долларов, как правило, возникают в развивающихся странах вроде Марокко, Пакистана, Турции, Египта, Вьетнама, Шри-Ланки, Индии. Неплохая подборка с текущей ситуацией по обмену долларов старых образцов в некоторых странах есть на сайте одного из поисковиков авиабилетов.

В некоторых странах «долларовая дискриминация» приобретает еще более экзотические формы. Там могут быть разные курсы для долларов не только разных лет выпуска, но и разных номиналов. Так, в Таиланде купюру в 100 долларов могут предложить обменять по лучшему курсу, чем пятидолларовую. Менее выгодный курс за купюры номиналом до 50 долларов часто предлагают и в Индии.

1 доллар США образца 1896 года. Изображение: Изображение: Бюро гравировки и печати

Как бы там ни было, а в нашей стране, как подтвердил председатель Ассоциации белорусских банков Михаил Проворов, законным платежным средством являются все доллары США, выпущенные с 1928 года. Видимо, потому, что именно тогда на американских банкнотах появились серийные номера.

«В банках нет ограничений по приему долларов старого образца. Доллары США, начиная с 1928 года выпуска <…> подлежат приему в кассах беларусских банков», — подчеркнул Проворов.

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