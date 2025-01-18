Распад России реален 2 Владимир Вятрович, «Главред»

18.01.2025, 9:15

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Как похоронить империю?

Контролируемое разделение России на национальные образования с центральной Московией в следующие 50 лет является неизбежным сценарием, если сохранится режим Путина и не изменится агрессивная политика РФ, считает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Но вряд ли мы сейчас можем говорить о неизбежности распада Российской Федерации, поскольку она при содействии своих соседей и из-за невмешательства демократического Запада может достаточно долго просуществовать.

Впрочем, сценарий переформатирования России на национально-демократические государства очень желателен для Украины и всего демократического мира. Но для того, чтобы этот сценарий стал реальным, нужно прилагать усилия. Конечно, хорошо, что сейчас звучат подобные заявления, в том числе от представителей СНБО, но уже пора переходить от высказывания пожеланий к воплощению этих идей в государственной политике.

Верховная Рада приняла ряд заявлений о поддержке тех или иных порабощенных народов РФ, последнее из них касалось геноцида черкесского народа. Но этого недостаточно. В парламенте зарегистрирован законопроект об основах государственной политики по работе с порабощенными народами Российской Федерации. Он предусматривает реализацию целенаправленной государственной политики, целью которой является поддержка порабощенных народов России, включая возможность для них получить национальную государственную независимость.

Этот сценарий очень желателен – он является не менее важной гарантией безопасности для Украины, чем интеграция в НАТО и ЕС. В этом деле Украина, возможно, даже должна взять на себя лидерство и убеждать западных союзников в том, что такой сценарий не является угрозой, а дает возможность построения мира на нормальных демократических принципах и устранения угрозы российского империализма. Это оптимальный вариант, который гарантирует безопасность демократического мира.

К сожалению, мы сейчас видим другую позицию: на Западе, особенно в США, большинство рассматривает распад РФ почти как апокалиптический сценарий из-за угрозы распространения ядерного оружия. И в этом Запад повторяет ошибку 1991 года, когда он считал, что именно поддержка имперского центра в Москве и Горбачева гарантирует стабильность в регионе, выступал за демократизацию Советского Союза и категорически против его развала, потому что боялся дальнейшей судьбы ядерного оружия. Последующие 30 лет показали миру ошибочность такого подхода.

Ставка Запада на то, что обладание Россией ядерным оружием устранит угрозу использования ядерного оружия, не сработала вообще. Более того, именно Россия стала первым государством, которое откровенно начало угрожать миру использованием ядерного оружия.

Поэтому чрезвычайно важной предпосылкой трансформации Российской империи и ее превращения в группу национальных демократических государств является одобрение этого западными политическими элитами и приобщение вместе с Украиной к поддержке порабощенных народов РФ, чтобы на руинах нынешней Российской империи появились национальные демократические государства.

Вероятность развала Российской империи очень высока. Но если это будет стихийный и неконтролируемый процесс, без попыток направить его в демократическое русло, то, к сожалению, осколки Российской империи, которые появятся на ее руинах, могут иметь очень опасный формат каких-то крайних исламистских форм и стать источником терроризма, в том числе ядерного. Поэтому лучшее, что могут сделать западные государства, – пытаться контролировать и направлять эти процессы, а не сдерживать их, как сейчас.

Страх расползания ядерного оружия в случае распада РФ – это наиболее очевидная причина, почему Запад не хочет распада России. Но, кроме того, конечно, у Запада есть и желание продолжать business as usual с Россией, как с большим рынком сбыта.

Другой существенной причиной поддержки даже такой отвратительной России, какой она есть сейчас, является влюбленность западных обществ в русскую культуру. Эта русифилия проникает в западные политические элиты, и от нее не так просто избавиться. И она тоже является причиной того, что многие люди на Западе, принимающие решения, даже понимая угрозы, которые представляет современная Россия, все равно не могут представить, что она вдруг исчезнет и взамен появятся неизвестные им национальные государства.

В большой степени перспектива распада России зависит от пребывания Путина у власти. Российская империя, как и любая империя, является очень авторитарной и заточенной под конкретного лидера. Зависимость ее существования от конкретных политических решений на самом высоком уровне высока.

Следует отметить, что отсутствие механизмов смены власти в России в случае исчезновения, смерти, бегства и т.д. Путина может привести к хаосу, который даст шанс порабощенным народам. Путин сейчас олицетворяет имперские настроения российского общества и вместе с тем усиливает их. То есть Путин является воплощением того, что Россия является имперской и сейчас успешной силой, которая возвращается в мировую политику именно благодаря такому поведению Путина.

Я далек от того, чтобы ожидать, что смерть Путина автоматически приведет к появлению другой России, но без него такие шансы точно появятся. А вот нашим западным союзникам важно объяснять, что просто устранение Путина от власти в России тем или иным способом не означает устранение российской агрессии. Кроме того, преемник Путина может быть не меньшим носителем российских имперских настроений, чем Путин. Поэтому он может стать продолжателем той политики, которая сейчас является источником опасности. То есть проблема не в Путине, а в российском империализме.

Кроме того, любые временные рамки возможного распада России, которые бы мы ни назвали, будут абсолютно нерелевантными. События развиваются настолько неравномерно, что говорить, что Россия развалится через 50 лет или 2-3 года, нельзя. Ведь и летом 1991 года предсказать развал СССР могло очень немного людей.

Владимир Вятрович, «Главред»

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