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«Стала бы я собственницей бизнеса, если бы не счастливый случай?»

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  • 18.01.2025, 9:21
  • 3,672
«Стала бы я собственницей бизнеса, если бы не счастливый случай?»
Алеся Пашкевич

Белоруска рассказала о ситуации, изменившей ее жизнь.

Портал «Онлайнер» опубликовал историю 28-летней минчанки, совладелицы SMM-агентства Алеси Пашкевич. День рождения спас ее от увольнения и во многом определил дальнейшую судьбу.

— Эта история произошла в далеком 2013 году. Тогда я только закончила первый курс университета, БГУКИ, и нашла работу на лето. На самом деле у меня достаточно обеспеченные родители и финансовой необходимости в том, чтобы лишать себя каникул, не было. Среди знакомых минчан в таком возрасте никто не работал. Но мне очень хотелось самостоятельности и отдельности! Я даже завидовала иногородним студентам, которые могли бесплатно жить в общежитии (улыбается. — Прим. Onlíner). Родители отговаривали меня, не понимали, почему я так сильно — и преждевременно, на их взгляд, — стремлюсь к самостоятельности и переезду. Причем отношения у нас очень хорошие. Просто я всегда была самодостаточной девушкой.

В общем, мне было 17 лет, и я нашла первую работу — бариста в кофейне с зарплатой в 400 деноминированных рублей, то есть 4 миллиона старыми деньгами. Чувствуете ответственность? (Улыбается. — Прим. Onlíner.) Я успела проработать недели две, и, прямо скажем, не все получалось идеально. Руководство было не слишком мною довольно. Я человек очень ответственный, но порой медлительный. А тут нужно было успевать одновременно и общаться с людьми, и готовить кофе, и рассчитываться…

Одним словом, собственники — об этом я узна́ю уже потом, постфактум, спустя несколько месяцев — решили меня уволить. Но именно в тот понедельник, когда руководитель собирался сообщить об увольнении, 8 июля, у меня был день рождения. 18 лет исполнялось! Все коллеги поздравляли, друзья специально заходили в кофейню, была такая праздничная атмосфера… И у руководителей просто не поднялась рука уволить человека в день рождения. Так прошло еще пару дней. В итоге я влилась, никаких вопросов ко мне не было, и об увольнении уже речь не заходила.

Я так хорошо показала себя, что осенью руководитель предложил мне должность личного ассистента с функциями SMM-специалиста. «Я увидел в тебе огромный потенциал!» — сообщил он. Я стала совмещать учебу в университете на дневном отделении и полноценную работу. Изначально это была одна маленькая кофейня — за два года она выросла в крупную сеть. Мы открывали кофейни по франшизе во всей Беларуси. Я работала маркетологом, отвечала за SMM, PR и узнаваемость, вела страницы в соцсетях, писала статьи, организовывала розыгрыши… Еще и в автошколу пошла. Целая эпоха моей жизни… Сейчас, оглядываясь назад, даже не понимаю, как вывозила такую нагрузку. Но мне очень нравилось! На заочное я перевелась только после третьего курса.

Конечно, я за то, чтобы оценивать людей по их усердию и таланту. Но иногда счастливый случай, организованный Вселенной, тоже нужен. «Представляешь, если бы мы тогда с тобой попрощались? — не раз повторял собственник бизнеса. — Всей этой истории длиной в несколько лет и не было бы».

В какой-то момент я очень сильно устала, выгорела и уволилась. Полгода пробовала себя в роли девушки, которую содержит молодой человек. Думала, это моя история, ведь у меня очень амбициозный и успешный парень. Но довольно быстро выяснилось, что без работы мне скучно и грустно. Я чувствовала себя нереализованной и честно решила: даже если у меня будет обеспеченный молодой человек, я сделаю все, что угодно, лишь бы развиваться. Тогда я начала брать проекты на фрилансе. Спустя какое-то время вместе с партнером открыла собственное диджитал-агентство. Сейчас у нас в команде 10 человек.

Идея о том, что женщину должны содержать, моему поколению кажется как минимум странной. Хотя я знаю достаточное количество девушек-миллениалов, которые по-прежнему хотят выйти замуж, например, за айтишника и, в принципе, ничем не заниматься. Пропорция, наверное, 50% на 50%. А вот поколение зумеров отвергает классический патриархальный уклад. Они начинают работать еще раньше и усерднее.

Из моего опыта, принципиальная разница между работой по найму и собственным бизнесом заключается в том — вот парадокс, — что ты ощущаешь гораздо, гораздо больше ответственности, но при этом — свободы. В работе по найму всегда есть момент: не этот клиент, так следующий. А когда у тебя собственный бизнес и ответственность за зарплаты других людей, проявляешь гораздо больше эмпатии. В найме и на фрилансе средний цикл клиента у меня был 3 месяца, а в бизнесе — несколько лет.

Как руководителю мне самой приходилось увольнять людей — и это гораздо сложнее, чем кажется. Здесь обходилось без счастливых случаев.

Иногда я размышляю, как сложилась бы судьба, если бы в тот день, 8 июля 2013-го, меня все-таки уволили. Оказалась бы я в нынешней точке благодаря упорству и дисциплине? Или нет? Возможно, мой карьерный путь стал бы дольше, и я бы пришла к собственному бизнесу только годам к 40. Или устроилась бы на работу в другую кофейню, еще пару лет провела как бариста и, кто знает, вовсе не заинтересовалась бы SMM. И всего этого не было бы…

Но, думаю, главную роль сыграл все же не случай, а мое усердие и желание продолжать дальше. Не эта кофейня, так другая, или вообще бизнес по стрижке лабрадуделей (улыбается. — Прим. Onlíner). Я бы все равно не остановилась, не подумала бы: «Ах, здесь ничего не получилось, значит, сложу лапки и буду жить под мостом».

Но именно случай помогает быстрее прийти туда, где тебе суждено оказаться.

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