РФ массированно ударила по Киеву: есть погибшие, станция метро в огне

РФ массированно ударила по Киеву: есть погибшие, станция метро в огне9
- 18.01.2025, 9:30
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В одном из районов столицы Украины погибли четыре человека.
Россия рано утром в субботу, 18 января, ударила по Киеву. В результате атаки известно о четырех погибших и трех пострадавших. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Шевченковском районе повыбивало окна и есть задымление в подъезде жилого дома.
Повреждены также стеклянные элементы входа на станцию метро «Лукьяновская». Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции.
В Шевченковском районе также поврежден трубопровод водоснабжения. Ремонтные бригады направляются на место.
В Голосеевском районе зафиксировано падение обломка, предварительно без возгорания. Зафиксировано также падение обломков в Деснянском районе столицы Украины.
По данным ГСЧС, в Шевченковском районе столицы ликвидировано возгорание трех автомобилей, еще 10 автомобилей получили повреждения. Частичному разрушению подверглось административное здание, здания бизнес центра, и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий произошел пожар - он уже локализован.