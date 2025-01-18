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РФ массированно ударила по Киеву: есть погибшие, станция метро в огне

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  • 18.01.2025, 9:30
  • 9,526
РФ массированно ударила по Киеву: есть погибшие, станция метро в огне

В одном из районов столицы Украины погибли четыре человека.

Россия рано утром в субботу, 18 января, ударила по Киеву. В результате атаки известно о четырех погибших и трех пострадавших. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Шевченковском районе повыбивало окна и есть задымление в подъезде жилого дома.

Повреждены также стеклянные элементы входа на станцию метро «Лукьяновская». Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции.

В Шевченковском районе также поврежден трубопровод водоснабжения. Ремонтные бригады направляются на место.

В Голосеевском районе зафиксировано падение обломка, предварительно без возгорания. Зафиксировано также падение обломков в Деснянском районе столицы Украины.

По данным ГСЧС, в Шевченковском районе столицы ликвидировано возгорание трех автомобилей, еще 10 автомобилей получили повреждения. Частичному разрушению подверглось административное здание, здания бизнес центра, и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий произошел пожар - он уже локализован.

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