Кремль на свалке 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

18.01.2025, 9:37

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И совершенное отсутствие стратегических перспектив.

В Москве подписан договор о «стратегическом партнерстве» между Россией и Ираном. Точнее о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве». Чем грандиознее грохот слов, тем ничтожнее результативная суть.

Сколько мы видели этого «партнерского» шума на протяжении последних лет! Бесконечные, раз за разом «судьбоносные» договоренности с Китаем, пустышка совместной декларации незадолго до 24 февраля, Сирия (где теперь «партнерство»?), Северная Корея. Кто на подходе? Афганские средневековые дикари?

Все эти «партнерства» объединяет лишь одно – разные цели сторон, которые общую стратегию отрицают. По существу это ситуативные союзы по частным целям (чаще всего, военным) и расчетом на кого-то надавить, с пышными названиями, чтобы пропагандисты слетались на них с жужжанием, словно мухи на липкую сладкую ленту.

Жизнь после подписаний идет своим чередом, оставив позади пустой кокон «стратегических союзов».

Да и какие могут быть общие цели, совместная стратегия у тех, для кого идеи не существуют, а признается лишь эгоизм? Допустим, идея Евросоюза может быть для стран объединяющей, идея демократии тоже. Потому что в основе таких стратегических объединений лежат общие ценности.

Разумеется, в реальной жизни встречаются противоречия и у стран, разделяющих общие ценности. Но все же права человека, демократия, свобода – путеводный маяк, которые заставляет стратегических партнеров, которые эти ценности разделяют, плыть в одном направлении.

А что общего может быть в «стратегических союзах» рыхлых автократий? Что «стратегически общего» в ценностях иранских аятолл, путинских мздоимцев и северокорейской наследственной автократии? Они же теперь вроде как бы опосредованно связаны какой-то «стратегией».

Суета это все. И совершенное отсутствие стратегических перспектив.

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