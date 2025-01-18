На свободу вышли 23 политзаключенных 3 18.01.2025, 10:31

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Среди них три женщины и 20 мужчин.

На свободу по помилованию вышли 23 человека, осужденных за «преступления экстремистской направленности». Соответствующий указ 18 января подписал Лукашенко, передает «Зеркало».

Фамилии освобожденных не называются. Среди них три женщины и 20 мужчин. 13 человек — старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе один — многодетный отец.

При этом в Беларуси продолжаются суды по политически мотивированным статьям, и люди продолжают отправляться в колонии и тюрьмы.

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