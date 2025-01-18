Первый блин Виталий Скойбеда

18.01.2025, 10:40

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Сделка заключена, несутся хвалы Трампу, но эйфория скоро схлынет.

Про «сделку», «соглашение», «договоренность» Израиля с ХАМАС уже написали все, кто умеет писать. (Кто не умеет, тоже отметились). Показательно, что среди людей вменяемых сделка эта восторга не вызвала. Реакция от холодно-сдержанной до резко негативной. И неудивительно. Ибо – что всучили Израилю (и нам!) в качестве дипломатического успеха?

Вместо окончательного уничтожения ХАМАС – очевидно обреченного и в военном, и в политическом плане – переговоры и соглашение с террористами. Наголову разгромленная свора убийц спасена от последнего добивающего удара. Более того, ХАМАС сохраняет власть над сектором Газа. Суть сделки в этом. Другое – увы, детали.

Что предложено в обмен?

Освобождение нескольких десятков измученных людей. Все ли из них живы…

И «прекращение огня». До первого поворота.

Тысячи хамасовских боевиков перебиты. Ликвидированы знаковые фигуры главарей. Разрушена по большей части террористическая инфраструктура, сети тоннелей и складов. Ущерб нанесен мощный. Но – поправимый. Население Газы остается под хамасовским контролем. Машина расправы и пропаганды скоро наберет прежние обороты. Это обеспечено соглашением. Значит, полная реставрация террористического гнезда – вопрос недолгого времени. Прольются и потоки помощи, будь то от евролевых палестинофилов или от единомышленников-фундаменталистов. Только карман подставляй. В этом опыта ХАМАС не занимать. Как и в терроре – всех оппонентов внутри Сектора – и всеми способами наружу.

ЦАХАЛ уйдет из «Филадельфийского коридора» между сектором Газа и Египтом. Значит, снова подземные трассы «метро Газы» и прочие формы военных поставок. Значит, скорое перевооружение террористических бригад.

На свободу выйдут 1650 боевиков. Да, часть из них женщины (способные служить живыми бомбами) и инвалиды. Но порядка тысячи вполне профпригодны. Значит, в ближайшее время вернутся в строй. И даже если они будут умирать по десятку за каждого убитого израильтянина – в Израиле не станет ста человека. Напомним также гуманистам-пацифистам и проводникам сделки: подавляющее большинство убитых хамасовцами – отнюдь не солдаты. Эти «борцы против сионизма» предпочитают расправляться с детьми, женщинами, стариками.

Да, к новому большому нападению, подобному 7.10.23, ХАМАС будет готов не скоро. Лет через пять. Или целых десять. Зато «обычные» нападения террористов-одиночек могут возобновиться хоть завтра. Через год те, кто сегодня радуются «мирному соглашению», поймут: нельзя было идти на сделку. Как всегда, поймут очень вовремя… (Впрочем, можно предположить, что многие из них и сейчас все отлично понимают. Но об этих вообще нет речи. «I love Gaza» в западных университетах – тот же ХАМАС. И того же достойный.)

Надо было стиснуть зубы и продолжать. До полного уничтожения ХАМАС. До полного разгрома «Хезболлы» (тут многое сделано) и хуситов. До падения режима в Тегеране (не говоря об абсолютной аннигиляции иранской ядерной программы). Это была бы Победа, какими гордятся в веках.

И ведь все равно так придется.

Впрочем, все вышеизложенное – самоочевидное предисловие.

Речь о другом.

О Трампе. Который станет президентом послезавтра, но уже начал действовать.

И о «первом блине» его действий. Который вышел комом.

Все время войны, начиная с трагичного 7 октября, администрация Байдена давила на Израиль, ставила препятствия необходимому применению силы. (Вынесем за скобки евролевых с их истериками, они были не способны добиться каких-либо решений). Администрация Байдена принуждала к сделке от начала «Железных мечей» ЦАХАЛ. Это понятно. Такова позиция элиты Демократической партии.

Но зачем в последний момент «потянул на себя одеяло» Трамп? Какой ему смысл заявлять «Это я добился»? Зачем было так подставляться? Сделка ради сделки? Да, идея сделки была популярна, ее очень хотели и ждали – но в той части общества, которая за Трампа не голосует. И в нефтяных монархиях Залива – но куда бы они делись с крючка американской защиты.

Сделка заключена. Несутся хвалы Трампу. Это, конечно, украшает преддверие инаугурации. Но ведь эйфория скоро схлынет. А главное, свершатся неизбежные последствия.

Раньше можно было бы, твердо занимая сторону Израиля, сказать о вине Байдена. Теперь это невозможно. Трамп связал себя с провальной сделкой. Причем торжественно и с пафосом.

«Первый блин» явно выходит комом.

Теперь немного цинизма, алармизма – и оптимизма.

Израиль не впервые сталкивается с предательством западных союзников и собственного внутреннего левачья. Не впервые приходится опускать руку, готовую добить напавшего врага. Не впервые сострадание к человеку ставится выше жизненных интересов страны.

Но вновь Израиль показал свою силу. Силу своей армии, несомненно первой на Ближнем Востоке. Силу своей легендарной разведки. Силу единения здоровой части своего общества, которая все еще в большинстве.

Можно быть уверенными: Израиль не утратит бдительности. Отразит и следующее нападение. От которого, к сожалению, не удалось создать прочной гарантии. Хотя возможность была.

Безмерно жаль прекрасных людей, погибших в борьбе с запредельным злом. Жаль и тех, кому предстоит погибнуть, завершая дело, незавершенное ныне. Каждый из них – целый мир. Честь им и память.

И надо взглянуть иначе. Выше, шире, глубже. Не дай Бог, если подобный подход – сделка ради сделки – будет применен к Украине. Если ханжеский (точнее, подлый) принцип «мир любой ценой» будет предложен путинскому режиму. Если ради отчета о бессмысленном «соглашении» будет избавлен от ликвидации первоисточник мирового зла. Это ведь не локальный очаг на Ближнем Востоке. Это залпы экзистенциальной Третьей мировой.

Поспешная пиар-сделка с новым Гитлером станет поощрением планетарной агрессии тоталитарного Мордора. Последствия грядут глобальные, разрушительные для всего мира. И скажем прямо: цивилизованный мир куда менее готов с этими последствиями бороться, чем Государство Израиль…

Надеюсь на нестандартный ум и способности Трампа. На его умение делать выводы. На коллективный разум его команды. На естественное понимание: в мире, где приходит к успеху путины, Америке не стать ни Great, ни First.

Все только начинается. Первый блин – не меню на предстоящие четыре года.

Виталий Скойбеда, rusmonitor.com

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