У Лукашенко в бюджете — с гулькин нос Алесь Гудия, «Позірк»

18.01.2025, 10:44

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Грядет новая профанация.

В Беларуси 2025-й объявлен «Годом благоустройства» в рамках «пятилетки качества». В условиях нарастающего дефицита ресурсов и обострения экономических проблем такая идея выглядит своевременной для властей — она позволяет демонстрировать активность и заботу о гражданах при минимальных затратах.

Подход представляется недорогим и популистски выгодным. Ведь гораздо проще побелить бордюры и организовать республиканские субботники (в этом году, согласно указу Александра Лукашенко, их будет не менее двух), чем решать системные проблемы экономики, требующие реальных реформ и серьезных вложений.

Бюрократическая традиция продолжается

Белорусские власти сформировали традицию определять ключевые темы года — были и Год матери (2006), и Год книги (2012), и даже два Года качества (2010, 2024), что, впрочем, не помешало чиновникам сейчас посвятить качеству целую пятилетку.

Однако если в прежние времена такие кампании хотя бы частично соответствовали заявленным целям — в Год книги действительно поддерживали отечественную литературу, в Год гостеприимства проводили крупные международные спортивные мероприятия, а в Год предприимчивости упрощали условия для бизнеса — то после 2020 года эта практика стала демонстрировать обратный эффект.

Год народного единства (2021) лишь усугубил раскол общества, Год исторической памяти (2022) запомнился продолжением репрессий (привет Сталину!), в Год мира и созидания (2023) режим усиливал поддержку страны-агрессора, а Год качества (2024) запомнился горевшими в России автобусами Минского автозавода.

В Европе тоже чисто, но там другая механика

Чистота давно стала одним из важных слагаемых имиджа Беларуси. Ухоженные дворы, дороги, множество мусорных баков и людей, занимающихся уборкой улиц, — все это часто отмечают гости страны, этим искренне гордятся многие ее жители.

Опрятный вид населенных пунктов преподносится как показатель порядка, своего рода белорусский стандарт. Однако в последние годы, особенно после событий 2020-го, этот образ все чаще подвергается критическому осмыслению.

Разросшаяся белорусская диаспора, разбросанная по всей Европе, убеждается, что и за пределами родины хватает стран с ухоженными улицами и чистыми общественными пространствами, вот только подход к поддержанию их в порядке там заметно отличается.

В большинстве европейских государств чистота достигается за счет системной работы коммунальных служб, прозрачного налогообложения и цивилизованного отношения граждан к окружающему пространству. Там не загоняют людей в добровольно-принудительном порядке на общегосударственные субботники и тем более не заставляют частные компании заниматься благоустройством общественных территорий.

Не хочешь — заставим!

В Беларуси же за фасадом аккуратности кроется пресс бюрократической дисциплины. Обязательные субботники, которые проводятся на протяжении десятилетий, давно перестали быть просто способом сделать страну чище.

Сегодня это, по сути, проверка лояльности граждан, демонстрация того, что вертикаль власти способна мобилизовать людей на массовую бесплатную работу. Государственная машина требует от чиновников доказательств контроля, а от работников — покорного выполнения «гражданского долга».

Но принудительный труд — лишь одна сторона медали. Помимо тысяч человеко-часов бесплатной работы государство получает еще и финансовую выгоду. Субботники сопровождаются «добровольными» взносами на развитие социальной сферы — здравоохранения, образования и других направлений.

Эти сборы, впрочем, зачастую становятся очередной формой скрытого налогообложения, поскольку средств для соцсферы в республиканском бюджете хронически не хватает. Подобный добровольно-принудительный труд и вынужденные пожертвования в социально ориентированной белоруской модели экономики давно стали привычными инструментами латания бюджетных дыр методом «с мира по нитке».

Отдельно стоит сказать о практике закрепления территорий для уборки и благоустройства за частными компаниями. Этот механизм, который подается властями как элемент «социальной ответственности бизнеса перед обществом», на деле оказывается способом перевести стрелки.

В бюджете на эти цели — с гулькин нос

Парадоксально, но на фоне объявленного «Года благоустройства» бюджетные расходы на эти цели оказались рекордно низкими. В республиканском бюджете на 2025 год на них предусмотрено всего 1,26 млн рублей, что составляет 0,0025% расходов. В предыдущие годы, когда официально внимание на благоустройстве не акцентировалось, эта доля была заметно больше.

Получается, что в год, формально посвященный наведению порядка, государство, вероятнее всего, переложит бремя финансовой ответственности за эту, в общем то, неплохую идею на население и бизнес, а со своей стороны ограничится пропагандистскими лозунгами и кампаниями.

Справедливости ради стоит отметить, что средства на благоустройство выделяются и из местных бюджетов. Однако этих средств там не так уж много, сами местные бюджеты чаще всего едва сводят концы с концами и нуждаются в финансовой поддержке из центра.

Так, в бюджете 2024 года на цели благоустройства из средств местных бюджетов было предусмотрено 5,8% от общего объема основных расходов, что составило 2,3 млрд рублей.

Однако эта сумма включает не только работы по благоустройству, расходуется она главным образом на текущий ремонт, а также содержание дорог. И можно предположить, что непосредственно на благоустройство идет крайне ограниченная часть выделяемых средств.

Грядет новый этап пропагандистского марафона

Древнее выражение гласит: «Бойся данайцев, дары приносящих». В контексте объявленного в Беларуси «Года благоустройства» это предостережение представляется особенно актуальным. Ведь, скорее всего, за громкими лозунгами последует привычная попытка властей навести «чистоту и порядок» чужими руками и за чужой счет.

На практике это, надо полагать, выльется в показушные кампании с уборкой улиц, побелкой бордюров и закрашиванием фасадных изъянов, что будет преподноситься как серьезные достижения, в то время как реальное состояние инфраструктуры продолжит ухудшаться.

Подобные подходы напоминают принцип работы белорусской системы ЖКХ, когда капитальный ремонт зданий часто подменяется маскировкой очевидных дефектов. Только теперь этот принцип может быть масштабирован на целую страну. Когда денег на системное обновление инфраструктуры в бюджете нет, а проблемы накапливаются, власти предпочитают создавать иллюзию стабильности, замазывая трещины «благоустройством».

Причем, подчеркнем еще раз, финансирование этой показательной активности, скорее всего, будет происходить за счет граждан и бизнеса. Населению могут «ненавязчиво» предложить поучаствовать в очередных массовых субботниках, людей раскошелят на «добровольные» взносы.

А частному бизнесу, которому в условиях жесткого административного контроля деваться особо некуда, даже объяснять ничего не придется — им просто «посоветуют» профинансировать государственные инициативы, как это уже не раз было в случаях с многочисленными торжествами и праздниками.

В итоге «Год благоустройства» рискует стать не шагом к реальному повышению качества жизни белорусов, а очередным этапом пропагандистского марафона, когда за громкими лозунгами будут скрываться косметические меры.

Вместо капитального ремонта общества и экономики населению, похоже, вновь предложат освежение фасадов залежавшимися на складах красками — дешевую видимость пресловутой «стабильности».

Алесь Гудия, «Позірк»

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