Кандидат в президенты Польши Тшасковский хочет ограничить выплаты 800+ украинцам на детей 18.01.2025, 10:53

Рафал Тшасковский

В польскую политику должен быть внедрен фундаментальный принцип – здравый смысл.

Если речь идет о таких льготах, как 800+ для украинцев, то они должны выплачиваться, если украинцы живут в Польше и платят налоги в Польше, заявил кандидат в президенты от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский во время встречи с жителями Пуньска в Подляшском воеводстве, передает «Польское Радио» .

Президент Варшавы ведет предвыборную агитацию на Подляшье, где убеждает жителей региона голосовать за него на президентских выборах, назначенных на 18 мая 2025 года.

В Пуньске он встретился с представленным там литовским национальным меньшинством.

Тшасковский объявил, что намерен ввести в польскую внешнюю политику фундаментальный принцип – здравый смысл. То есть «все, что мы делаем, должно окупаться». «Интересы страны-это интересы всех граждан», – заявил Тшасковский.

В этом контексте, подчеркивая важность Украины как страны, которая сейчас борется с Россией и в этом смысле укрепляет безопасность Польши, он отметил, что будущее членство Украины в Евросоюзе также должно быть выгодным для Польши.

«Самое главное для нас, чтобы все, кто к нам приходит и хочет рассчитывать на поддержку, укрепляли экономику. И поэтому я предлагаю принципиальные изменения, а именно когда речь идет о таких льготах, как 800 + для украинцев: они должны действовать, когда украинцы работают, живут в Польше и платят налоги в Польше», — сказал Тшасковский, слова которого встретили аплодисментами.

«Это разумное изменение, и поэтому я обращаюсь к правительству с просьбой начать работу над изменением законодательства, чтобы этот принцип был учтен», - добавил он.

Кандидат в президенты от «Гражданской коалиции» объяснил, что Польша не может сделать ошибку, которую делали в прошлом другие западные страны, такие как Германия или Швеция, когда «просто стоило приехать туда только ради социальных благ». Он также отметил, что сейчас подавляющее большинство украинцев работает в Польше. «Подавляющее большинство из них способствует росту нашей экономики», — подчеркнул Тшасковский.

Во время встречи Тшасковский также сказал, что ставки на этих выборах самые высокие. «На карту поставлено все. Это второй тур выборов 2023 года. Если мы хотим ускорить дело, если мы хотим выполнить все наши обещания, если мы хотим, чтобы Польша снова была демократическим государством, правовым государством, мы должны идти на эти президентские выборы и, конечно, делать ставку на демократического кандидата», — подчеркнул он.

Политик заявил, что стране нужен президент, который будет активным и будет вдохновлять правительство действовать, при необходимости беря дело в свои руки.

Тшасковский также сослался на недавнее заявление кандидата в президенты от ПиС Кароля Навроцкого, который сказал, что «пока не будут решены наши вопросы, в том числе эксгумация жертв геноцида на Волыни», он не видит будущего для Украины в Евросоюзе и НАТО.

«Когда эта война закончится, место Украины – в Европе. Место Украины – в Североатлантическом Альянсе. Это должно быть понятно, потому что нам это просто выгодно. И тот, кто этого не понимает, не понимает основных интересов государства», – заявил Рафал Тшасковский.

«Сегодня, когда я слышу сомнения моего оппонента, я должен сказать, что он не понимает главного. Он не понимает польских интересов, он не понимает, что нам просто выгодно, чтобы Украина была частью Европы, а не частью России», — сказал Тшасковский.

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