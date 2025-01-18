«Полыхает»: реакцию россиян на атаку нефтебазы под Тулой показали на видео

«Полыхает»: реакцию россиян на атаку нефтебазы под Тулой показали на видео1
- 18.01.2025, 11:17
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Очевидцы под впечатлением.
В ночь на 18 января Украина дронами нанесла удар по стратегическому объекту России.
Был атакован комбинат «8 марта» у населенных пунктов Узловая и Дедилово в Тульской области, пишет «Диалог.UA».
Удар был нанесен примерно в 02:20 ночи. Он достиг своей цели. На нефтебазе в Узловой вспыхнул сильнейший пожар. При атаке воспламенились резервуары с топливом.
Губернатор области Дмитрий Миляев написал ночью о «возгорании емкости ГСМ на одном из предприятий региона».