«Полыхает»: реакцию россиян на атаку нефтебазы под Тулой показали на видео 1 18.01.2025, 11:17

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иллюстративное фото

Очевидцы под впечатлением.

В ночь на 18 января Украина дронами нанесла удар по стратегическому объекту России.

Был атакован комбинат «8 марта» у населенных пунктов Узловая и Дедилово в Тульской области, пишет «Диалог.UA».

Удар был нанесен примерно в 02:20 ночи. Он достиг своей цели. На нефтебазе в Узловой вспыхнул сильнейший пожар. При атаке воспламенились резервуары с топливом.

Губернатор области Дмитрий Миляев написал ночью о «возгорании емкости ГСМ на одном из предприятий региона».

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