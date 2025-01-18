Илон Маск назвал «развлечением» взрыв ракеты космического корабля SpaceX 6 18.01.2025, 11:19

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Илон Маск

Миллиардер озвучил причину.

Недавнее испытание ракеты Starship, которая является самой большой и мощной ракетой-носителем в мире, закончилось тем, что верхняя ступень распалась над Атлантическим океаном.

Около 10 минут полета верхняя ступень столкнулась с аномалией в работе двигателя, в результате чего он сломался, пишет Newsweek.

В то же время Илон Маск опубликовал видео взрыва и написал: «Успех неопределенный, но развлечение гарантировано!».

В издании напомнили, что это уже седьмое испытание корабля Starship, который должен вернуть астронавтов NASA на Луну до конца этого десятилетия. Несмотря на то, что за последние несколько лет SpaceX достигла большого успеха, последняя неудача свидетельствует о вызовах и амбициях космической программы компании.

«Конечная цель Маска - достичь Марса - зависит от успеха Starship, который должен стать полностью многоразовой космической транспортной системой», - подчеркнули в материале.

Почему взорвался Starship?

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки кислорода/топлива в полости над брандмауэром двигателя, в результате чего произошел пожар, который переполнил систему вентиляции, сообщал Илон Маск.

«Корректирующие меры, включая тушение пожара и увеличение пропускной способности вентиляции, уже планируются для следующего испытательного полета», - добавили в издании.

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