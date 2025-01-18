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Трамп отказался приглашать представителей России на свою инаугурацию

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  • 18.01.2025, 11:33
  • 1,780
Трамп отказался приглашать представителей России на свою инаугурацию

Церемония состоится 20 января.

Избранный президент США Дональд Трамп не пригласил представителей России на церемонию своей инаугурации. Это следует из заявления помощника Путина Юрия Ушакова, передает The Moscow Times.

«На инаугурации никто не будет представлять Россию», — приводит ТАСС слова Ушакова. Однако чиновник уточнил, что временный поверенный в делах России в США примет участие в церемонии, если поступит соответствующее приглашение.

Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится 20 января. Он принесет клятву верности Конституции США и официально вступит в должность. Традиционно на подобных мероприятиях Россию представляет посол, однако новый глава российской дипмиссии в Вашингтоне пока не назначен.

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