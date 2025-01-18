Рублевая карма
- Андрей Никулин
- 18.01.2025, 11:40
Накопления россиян превращаются в труху.
Наткнулся случайно на одну занятную дискуссию, где спорщики обсуждали, какая валюта за последний век упала сильнее - рубль или доллар? Спорили, сравнивая сегодняшние цены и зарплаты в обеих странах с периодом начала 20-го века.
И, основываясь на этих данных, каждый продолжал гнуть свою линию.
Один только момент участники спора упустили. Если впрямую сравнивать две национальные валюты, то нужно учесть и заложить для рубля ельцинскую деноминацию, когда за тысячу «старых» давали один «новый» рубль, затем деноминацию хрущевскую, с соотношениям 10 старых за один новый, затем сталинские денежные реформы и обмены начала революционных 20-х годов, в которых сам черт ногу сломит с разменом «николаевских» денег на керенки, керенок на «совзнаки», совзнаков на советские рубли и червонцы.
То есть за «отчетный» период имперско-советско-российская валюта успела упасть в десятки тысяч раз, сохраняя внешне-пристойный вид только отрезаемыми в процессе регулярных деноминаций и денежных реформ нулями.
Меняя названия и внешний вид банкнот, но сохраняя главную свою суть - когда постоянное обесценивание денег обеспечивает постоянное же изъятие из населения накоплений и переток их к государству. Которому, конечно, «виднее», как воспользоваться национальным доходом. На какие очередные великие «геополитические» цели его пустить.
Доллар же оставался долларом, конечно подешевев за век с лишним из-за инфляции в 25-30 раз, что много, но мизер относительно своего рублевого конкурента.
И вы можете, если найдете, конечно - расплатиться долларовой купюрой, напечатанной в конце 19-го века. Хоть нумизматическая ее стоимость и будет гораздо выше реальной. Но ее обязаны будут принять.
В отличие от «николаевского» рубля, многочисленных дензнаков Советской республики, Советского союза или даже ранней Российской федерации.
В этом и разница. Потому и «деревянный». Потому и нужна ему регулярная поддержка пропаганды и прикормленных экономистов, вечно пророчащих крах для конкурентов. Чтобы не выглядеть совсем уже печально на фоне действительно прочных и вечных западных валют.
Потому и не удалось россиянам за прошедший век создать существенные накопления и состояния. Не считая, конечно, прямого передела государственной и частной собственности последних тридцати лет, который, впрочем, как видно по недавним «конфискациям и изъятиям» - тоже не вечен.
И как только в народных карманах начинают хрустеть накопленные за очередной редкий благополучный период купюры - сразу кто-то во властных высях начинает задумываться, как заполучить их для очередного же «великого похода».
И деньги в очередной раз предсказуемо перетекают из карманов в казну.
И накопления превращаются в труху.
Похоже, что карма такая. Рублевая…
Андрей Никулин, «Телеграм»