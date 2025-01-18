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Рублевая карма

  • Андрей Никулин
  • 18.01.2025, 11:40
Рублевая карма

Накопления россиян превращаются в труху.

Наткнулся случайно на одну занятную дискуссию, где спорщики обсуждали, какая валюта за последний век упала сильнее - рубль или доллар? Спорили, сравнивая сегодняшние цены и зарплаты в обеих странах с периодом начала 20-го века.

И, основываясь на этих данных, каждый продолжал гнуть свою линию.

Один только момент участники спора упустили. Если впрямую сравнивать две национальные валюты, то нужно учесть и заложить для рубля ельцинскую деноминацию, когда за тысячу «старых» давали один «новый» рубль, затем деноминацию хрущевскую, с соотношениям 10 старых за один новый, затем сталинские денежные реформы и обмены начала революционных 20-х годов, в которых сам черт ногу сломит с разменом «николаевских» денег на керенки, керенок на «совзнаки», совзнаков на советские рубли и червонцы.

То есть за «отчетный» период имперско-советско-российская валюта успела упасть в десятки тысяч раз, сохраняя внешне-пристойный вид только отрезаемыми в процессе регулярных деноминаций и денежных реформ нулями.

Меняя названия и внешний вид банкнот, но сохраняя главную свою суть - когда постоянное обесценивание денег обеспечивает постоянное же изъятие из населения накоплений и переток их к государству. Которому, конечно, «виднее», как воспользоваться национальным доходом. На какие очередные великие «геополитические» цели его пустить.

Доллар же оставался долларом, конечно подешевев за век с лишним из-за инфляции в 25-30 раз, что много, но мизер относительно своего рублевого конкурента.

И вы можете, если найдете, конечно - расплатиться долларовой купюрой, напечатанной в конце 19-го века. Хоть нумизматическая ее стоимость и будет гораздо выше реальной. Но ее обязаны будут принять.

В отличие от «николаевского» рубля, многочисленных дензнаков Советской республики, Советского союза или даже ранней Российской федерации.

В этом и разница. Потому и «деревянный». Потому и нужна ему регулярная поддержка пропаганды и прикормленных экономистов, вечно пророчащих крах для конкурентов. Чтобы не выглядеть совсем уже печально на фоне действительно прочных и вечных западных валют.

Потому и не удалось россиянам за прошедший век создать существенные накопления и состояния. Не считая, конечно, прямого передела государственной и частной собственности последних тридцати лет, который, впрочем, как видно по недавним «конфискациям и изъятиям» - тоже не вечен.

И как только в народных карманах начинают хрустеть накопленные за очередной редкий благополучный период купюры - сразу кто-то во властных высях начинает задумываться, как заполучить их для очередного же «великого похода».

И деньги в очередной раз предсказуемо перетекают из карманов в казну.

И накопления превращаются в труху.

Похоже, что карма такая. Рублевая…

Андрей Никулин, «Телеграм»

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