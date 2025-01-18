Белорус случайно заработал $262 тысячи

Белорус случайно заработал $262 тысячи7
- 18.01.2025, 11:48
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Парень просто хотел пошутить и придумал несуществующий банк.
Сайт CityDog рассказал об истории, которой можно только позавидовать: белорусский блогер чисто случайно заработал огромную сумму денег – хотя хотел просто пошутить.
Белорусский блогер Илья Nowkie, рассказал, о том как он случайно стал миллионером – благодаря шутке. Парень придумал несуществующий банк, который в итоге и правда заработал деньги.
Что за банк?
В октябре 2024 года блогер придумал шуточный банк – «Фуфелшмертц Пакость Инкорпорейтед» («ФПИ Банк»). Парень придумал логотип банка, дизайн карт и даже запустил сайт – буквально кричащий о том, что банк не настоящий.
Скажем, как вам такая реклама? «Исчезающие финансы, непредсказуемые списания и секретные комиссии – все это часть нашего неповторимого сервиса».
Вместо компаний-партнеров – «компании, которые не доверяют» банку, в отзывах – сплошные жалобы на комиссии и минус на счету, а среди сотрудников – подозрительные фамилии Подвохов, Капканов, Обманов и Вредникова.
Более того, внизу страницы банка прямым текстом сказано, что сайт является шуточным, он не предназначен для настоящих финансовых операций и не преследует цель обмана или введения в заблуждение. Все услуги и продукты банка вымышлены и не существуют.
И что дальше?
Как рассказывает Илья, в какой-то момент шутка разлетелась по интернету: посещения сайта постоянно росли, а в TikTok стали появляться пользовательские видео про «ФПИ Банк».
Так Илье пришла в голову еще одна идея – запустить для банка криптотокен на блокчейне TON. Для этого парень потратил $1900, которые быстро окупились.
Так, 8 декабря Илья выпустил ролик, в котором показал, как выставлял банк на биржу. Через 40 минут капитализация токена перевалила за $100 тысяч, а на счету у Ильи было уже $61 тысяча.
Но и это оказалось не пределом. Nowkie рассказал, что его $1900 превратились в $262,2 тысячи.
Правда, есть одно «но»: если парень продаст моменты FPIBANK и выведет свои деньги, он обрушит цену на них – и «обманет всех». Так что сейчас Илья называет свой счет «балансом Шредингера» и не призывает никого вкладываться в монету.