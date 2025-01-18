Дроны ГУР разгромили нефтебазу в Тульской области РФ

Дроны ГУР разгромили нефтебазу в Тульской области РФ2
- 18.01.2025, 11:57
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Новые подробности успешной атаки.
18 января дроны ГУР атаковали нефтебазу в Тульской области (Россия). Известно о по меньшей мере десяти «прилетах».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинской разведке.
«По меньшей мере десять точных «прилетов» беспилотников произошло по нефтебазе в Тульской области в ночь на 18 января», - рассказали в разведке.
Как сообщают источники в ГУР МО, поражение вражеского объекта произошло благодаря работе операторов Главного управления разведки и дронами украинского производства.
Удар по НПЗ в Тульской области РФ
По сообщению местных властей, якобы произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий региона, на месте работают пожарные расчеты
«Несмотря на то, что российские СМИ отчитываются о якобы успешной работе ПВО, на нефтебазе начался масштабный пожар», - констатируют в ГУР.
Очевидцы публикуют кадры попадания БПЛА по вражескому объекту, который обеспечивает деятельность российской оккупационной армии.