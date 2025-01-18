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«Шел по центру проезжей части, навстречу — машина»

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  • 18.01.2025, 12:01
  • 4,626
«Шел по центру проезжей части, навстречу — машина»

В Минской области произошло ДТП, которого боятся все водители.

Смертельное ДТП в Любанском районе (Минская область). В 19:40 на 77-м километре трассы Бобруйск — Глуск — Любань сбили пешехода.

— 31-летний житель Любани на Opel совершил наезд на пешехода, 50-летнего жителя Стародорожского района. Пешеход двигался по центру проезжей части навстречу движению, — рассказали подробности в ГАИ.

Отмечается, что светоотражающим элементом пешеход не был обозначен. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

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