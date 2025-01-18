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CNBC: Индию ждет «нефтяной шок»

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  • 18.01.2025, 12:17
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CNBC: Индию ждет «нефтяной шок»

Новые санкции США против РФ оказались шире.

Индия сталкивается с «нефтяным шоком» из-за жестких санкций США против энергетических компаний РФ и судов, при помощи которых Кремль экспортирует нефть в обход западных ограничений.

Одна из крупнейших экономик Азии рискует столкнуться с ростом инфляции на фоне проблем с поставками нефти, говорится в материале CNBC.

88% потребностей Индии в нефти покрывались импортом, причем доля российских поставок занимала 40%.

В минувшем году подсанкционные суда перевезли порядка около 687 миллионов баррелей сырья, из которых 30% были отправлены в Индию.

Американские санкции оказались глубже и шире, чем предполагали рынки, поэтому сбои будут нарастать, уверены специалисты.

Обозреватели акцентируют внимание, что санкции пришлись на тот момент, когда Индия, согласно прогнозам, в 2025 году должна стать потребителем нефти номер один в мире, превзойдя Китай.

Зависимость Индии от российского сырья еще совсем недавно не была такой значительной. Например, в 2021 году российские поставки занимали только 12% в индийском импорте нефти, но уже к 2024 году выросли до 37,6%. Индия воспользовалась санкциями против российской нефти, которые обвалили цены на это сырье, и закупила ее у компаний, не попавших под ограничения.

Теперь перебои с поставками в Индию могут составить до 500 000 баррелей в день. Колебания стоимости «черного золота» оказывают существенное влияние на индийскую экономику. Цены на бензин и дизельное топливо резко идут вверх после увеличения стоимости сырой нефти.

Кроме того, Пекину и Нью-Дели придется платить больше и за доставку нефти, поскольку тарифы на перевозку танкерами также выросли.

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