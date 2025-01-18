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В Беларусь идет серьезное тепло с Азорских островов

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  • 18.01.2025, 12:22
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В Беларусь идет серьезное тепло с Азорских островов

Такой теплый воздух не часто поступает даже летом.

В Беларусь в начале следующей рабочей неделе будет поступать очень теплый воздух, поток которого сформировался в районе Азорских островов, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».

На сайте Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, появилась информация о поступлении в Беларусь очень теплого воздуха в январе.

Так, карта температуры воздуха на уровне 850 гектопаскалей демонстрирует потоки тепла, которые поступают в Европу из района Азорских островов. В итоге температура воздуха на высоте 1,5 километров там составляет +10 - +13 градусов.

Из-за теплых воздушных потоков в европейских странах фиксируют температурные рекорды. Экстремумы регистрируют в Великобритании, на Фарерских островах и в Норвегии.

Синоптики прогнозируют также рекорды по температурам в Швеции на 17 января. А когда теплый воздух продвинется, не исключают рекордов температур на 18 января уже в Эстонии, Латвии и Литве.

В Беларусь теплый воздух придет в понедельник, температуры будут высокими для этой поры года, но, как отмечается, скорее всего, не рекордными.

- Такой теплый воздух не часто приходит в Беларусь даже летом. Если бы сейчас было бы лето, то у земли было бы +24 - +26 градусов, - отмечает автор телеграм-канала.

По предварительному прогнозу Белгидромета, 20 января в Беларуси сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в понедельник, 20 января, будет преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман, а ночью и утром - слабый гололед. Ветер переменного направления и умеренный. В ночные часы температуры опустятся до -3 - +3 градусов, а днем воздух прогреется до +1 - +7 градусов.

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