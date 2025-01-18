Кувалда 1 Альфред Кох

18.01.2025, 12:28

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Альфред Кох

Кафкианская метаморфоза с Россией уже случилась.

Меня потрясла история Игоря Степаненко из Херсона. Два года назад, во время обстрела в Херсоне россияне убили его жену. Он с тремя детьми уехал в Кривой Рог.

Через какого-то время он встретил женщину и снова женился. И вот вчера, во время обстрела города, россияне убили и его вторую жену.

Все случилось во время подготовки к дню рождения его сына. По такому случаю семья поехала на рынок за покупками. Во время взрыва все они была в машине. Осколок убил женщину прямо на глазах детей. Дети до сих пор находятся в шоке: за два года они потеряли сначала родную мать, а потом - приемную. Спасибопутинузаэто.

У меня нет слов. Что тут можно сказать? Куда, в какой чулан памяти запереть знание об этой истории? Чему она нас учит? Какая из этого всего мораль? Какой урок?

Война все равно когда-то закончится. Что будут говорить про эту войну украинские учителя украинским школьникам - более менее понятно: мы защищали Родину, враг на нас напал, мы не хотели этой войны, мы вынуждены были защищаться, многие погибли, честь им и слава.

А что будут говорить российские учителя российским детям? В каком учебнике и как они объяснят необходимость этих убийств? Я понимаю, что наврут про угрозы суверенитету, про НАТО, которое приближается к границам, про нацистов, которые засели в Киеве, про страшного «бендеру», который такой страшный, что даже не надо объяснять почему.

Но это все по первости. А потом все равно правда будет прорастать. Как с историей Великой Отечественной войны. Вылезет и правда про пакт Молотова-Риббентропа, и про нападение на Польшу, и про Катынь, и про финскую войну и про заградотряды, и про изнасилованных немок, и про грабеж всего подряд и про вероломное нападение на Японию, несмотря на наличие мирного договора… Со временем выяснится, что никого они не освободили от фашистского рабства, а просто заменили его на свое, советское (ничем не лучше).

И бочком, бочком надо будет все это потихоньку впихивать в учебники. И придумывать всему этому витиеватые объяснения одно смешнее другого… Тогда, мол, все так делали, это не мы такие, это жизнь такая…

А новое поколение россиян, которое никак не замешано в этой войне, будет смотреть на своих родителей и спрашивать: как же так получилось-то, а? Что же вы натворили? А им в ответ: мы ничего не знали! Нам всего этого не рассказывали! Мы верили тому, что говорят по телевизору! И что мы могли сделать? Разве мы могли? Тех, кто выступал против - сажали в тюрьмы. И даже убивали. Нам было страшно. Мы боялись.

Я все понимаю. Нисколько не осуждаю. Понятное дело: страшно. Никто не хочет проблем. Тем более, что кричи - не кричи - толку не будет. Никто тебя не услышит и войну не остановит. Единственное, что ты найдешь - это приключений на свою задницу. Поэтому сиди тихо и не высовывайся. Как будто тебя нет.

Но правда также состоит и в том, что тот, кто хочет, быть незаметным - становится им. Его перестают замечать. На весах истории он ничего не весит. Он добился того, чего хотел - его нет. Физически, разумеется, он есть. Он ест, пьет, ходит в сортир, совокупляется, рожает детей. Но это делает и корова и овца. Но социально его нет. Его голос не слышен миру. Невозможно увидеть того, кто хочет остаться в незамеченным.

И когда человечество будет думать о российском народе, о его современном состоянии, его мыслях и делах, оно будет судить о нем только по тем его представителям, кого видно, кто не прячется, кто вылез на свет. А вылезли на свет только вот эти полтора миллиона российских военных и связанных с ними граждан.

Нет, нет! Скажут люди. Вы нам про Рахманинова с Ахматовой тут не заливайте. Они уже давно померли и стали частью мировой культуры. Кто сегодня олицетворяет российский народ? Путин! Патрушев! Герасимов! Кадыров! Песков! Соловьев с Симоньян и т.д. Что является символом России сегодня? Кувалда!

Я нисколько не утрирую. Это так и есть. Если других не слышно, то люди судят обо всем народе только по тем, кто на виду. Это цена за молчание. Вычитая себя из народа, простые обыватели оставляют в истории память о нем только по тем выродкам, которые сейчас орут со всех экранов. И горькая правда состоит в том, что таким российский народ начала 21 века и войдет в историю. Подобно тому, какими вошли в историю середины 20 века немцы.

Потому, что тоже - молчали. Потому, что тоже: не хотели знать и поэтому - не знали.

Еще раз. Я нисколько не осуждаю. Кто я такой, чтобы судить? Скорее всего, окажись я сейчас в России, я тоже не лез бы на рожон. Я плохо чувствую нынешнюю внутреннюю атмосферу в России. Все таки уже 12 лет я там не был. До отъезда я что-то там вякал, пописывал, ходил на Сахарова и Болотную, помогал деньгами Немцову, Яшину и Навальному.

Но сейчас времена стали суровее. Тогда за свои художества я заплатил всего лишь уголовным делом и эмиграцией. Не думаю, что сейчас бы отделался также легко. Поэтому повторюсь: я тоже бы, наверное, больше помалкивал. Семья, дети, какой-никакой достаток… Поэтому я ни в кого не брошу камень.

Но я также ясно понимаю, что расплатой за это молчание будет презрение всего человечества ко всему российскому народу. Не ко мне одному, а ко всем. Потому, что меня - не видно и не слышно. А слышно только этих упырей. Которые умудряются дважды убить мать у одних и тех же детей. И орут с телеэкранов, что нужно бросить атомную бомбу на Лондон.

Кучка горлопанов превратила целый народ в чудовище. Ведь не имеет никакого значения какой на самом деле российский народ. Судить о нем будут только по тому, как он себя проявляет во взаимодействии с остальным миром. И сделать с этим ничего нельзя. Кафкианская метаморфоза уже случилась. И сегодня Украина борется именно с этим чудовищем.

Альфред Кох, «Телеграм»

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