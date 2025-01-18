Шаткое здоровье Путина: раскрыт интересный момент о состоянии главы Кремля 1 18.01.2025, 12:40

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Постоянные слухи возникают не случайно.

Если с президентом России Владимиром Путиным произойдет что-то непредсказуемое, скорее всего, премьер-министр РФ Михаил Мишустин автоматически станет исполняющим обязанности главы государства. Есть вероятность, что именно его могут избрать следующим президентом, заявил оппозиционный российский политтехнолог Аббас Галлямов в разговоре с Еленой Кирик для YouTube-канала «Сейчас».

Галлямов подчеркивает, что изрядно пенсионный возраст Путина, а также постоянные слухи о его плохом здоровье возникают не случайно.

«Как известно, долгое пребывание в стрессе чревато серьезными проблемами со здоровьем. Хотя, конечно, Путину доступна вся медицина, как отечественная, так и зарубежная. Но исключать того, что с ним что-то случится, нельзя. В такой ситуации у Мишустина очень серьезные шансы», - отметил Галлямов.

Кроме этого, диктатор Путин постоянно находится под давлением из-за провала войны и краха своих главных замыслов и злых планов. Армия, которая должна была быть символом его политического успеха и угрозой для мира, оказалась несостоятельной. Этот факт стал очевидным для всего мира, что наносит серьезный стресс президенту.

Эксперт также охарактеризовал фигуру Мишустина. По мнению Галлямова, он выглядит «невоенным» игроком в отличие от более агрессивных фигур, например Патрушев или Сечин. Кроме этого, Мишустина не ассоциируют с ответственностью за войну или общее состояние в стране.

«В нынешних условиях, когда растут протестные настроения и наблюдается общая растерянность политического класса РФ, эта аполитичность имеет серьезный политический потенциал, - сказал Галлямов, - На Мишустина мало кто возложит ответственность за войну и то, что происходит в стране. В этом смысле у него есть потенциал».

Эксперт также добавил, что антирейтинг у Мишустина является минимальным. Его не любят, но и не ненавидят. А практика показывает, что именно такая нейтральность помогает достичь лидерства в переходные периоды. Это можно сравнить с приходом к власти Хрущева или Брежнева, когда лидером становится тот, кто вызывает наименьшее сопротивление среди других.

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