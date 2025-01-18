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Назван самый полезный вид мяса

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  • 18.01.2025, 12:58
  • 7,150
Назван самый полезный вид мяса

Оно лучше говядины, курицы и индейки.

Если вы хотите есть самое лучшее мясо, которое бы имело максимальную пользу для здоровья, медики рекомендуют остановить свой выбор на крольчатине. Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса RadioClub, в чем польза мяса кролика, а кому его не стоит употреблять.

Какая польза мяса кролика: почему его нужно включить в свой рацион

Многие традиционно предпочитают курятину, свинину, говядину или индейку, а крольчатина почему-то не пользуется такой популярностью. Но, как говорят врачи, этот вид мяса заслуживает того, чтобы стать регулярным блюдом на нашем столе — и вот почему.

Крольчатина содержит нежирный белок, который необходим для наращивания мышечной ткани. Здесь его значительно больше, чем в курятине или говядине. К тому же этот вид мяса содержит меньше жира и углеводов, поэтому его можно есть всем, кто хочет быстро и безопасно похудеть.

Мясо кролика богато витаминами и минералами, которые поддерживают надлежащую работу кишечника. За счет содержания железа, фосфора и магния крольчатина укрепляет кости, зубы и ногти, помогает регулировать кровяное давление и уровень жидкости в организме.

Также крольчатина положительно влияет на работу сердца, не повышает уровень холестерина и артериальное давление, так как практически не содержит жира.

Кому не рекомендуется есть мясо кролика

Этот продукт не следует употреблять людям, которые имеют проблемы с воспалением суставов. Мясо кролика содержит пурины — вещества, которые в организме человека превращаются в кислоту, что провоцирует воспаление в суставах.

Также не следует употреблять крольчатину тем, у кого псориаз, потому что этот вид мяса может спровоцировать обострение болезни.

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