Назван самый полезный вид мяса

Назван самый полезный вид мяса8
- 18.01.2025, 12:58
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Оно лучше говядины, курицы и индейки.
Если вы хотите есть самое лучшее мясо, которое бы имело максимальную пользу для здоровья, медики рекомендуют остановить свой выбор на крольчатине. Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса RadioClub, в чем польза мяса кролика, а кому его не стоит употреблять.
Какая польза мяса кролика: почему его нужно включить в свой рацион
Многие традиционно предпочитают курятину, свинину, говядину или индейку, а крольчатина почему-то не пользуется такой популярностью. Но, как говорят врачи, этот вид мяса заслуживает того, чтобы стать регулярным блюдом на нашем столе — и вот почему.
Крольчатина содержит нежирный белок, который необходим для наращивания мышечной ткани. Здесь его значительно больше, чем в курятине или говядине. К тому же этот вид мяса содержит меньше жира и углеводов, поэтому его можно есть всем, кто хочет быстро и безопасно похудеть.
Мясо кролика богато витаминами и минералами, которые поддерживают надлежащую работу кишечника. За счет содержания железа, фосфора и магния крольчатина укрепляет кости, зубы и ногти, помогает регулировать кровяное давление и уровень жидкости в организме.
Также крольчатина положительно влияет на работу сердца, не повышает уровень холестерина и артериальное давление, так как практически не содержит жира.
Кому не рекомендуется есть мясо кролика
Этот продукт не следует употреблять людям, которые имеют проблемы с воспалением суставов. Мясо кролика содержит пурины — вещества, которые в организме человека превращаются в кислоту, что провоцирует воспаление в суставах.
Также не следует употреблять крольчатину тем, у кого псориаз, потому что этот вид мяса может спровоцировать обострение болезни.