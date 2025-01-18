СБУ пришла с обысками к пророссийскому пропагандисту 2 18.01.2025, 13:05

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иллюстративное фото

Он был ведущим на каналах Медведчука.

Утром 18 января СБУ провела обыски у Макса Назарова. Это известный экс-ведущий, который работал на каналах олигархов Виктора Медведчука и Евгения Мураева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

«СБУ провела обыски у Макса Назарова (настоящее имя - Назар Диордица). Это известный экс-ведущий, который работал на каналах Медведчука и Мураева», - рассказали источники.

После начала полномасштабного вторжения РФ он продолжил привлекать на свои эфиры в YouTube прокремлевских экспертов и оправдывать российскую агрессию.

В частности, по данным СБУ, во время интервью и сам автор, и гости студии неоднократно пытались оправдать военные преступления оккупантов, в частности ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины.

«Частым гостем фигуранта был еще один прокремлевский блогер, который в феврале 2024 года уже получил подозрение от следователей СБУ. Тогда суд избрал для него меру пресечения - домашний арест, но впоследствии блогер продолжил подрывную деятельность в интересах Москвы», - говорят в СБУ.

Оба фигуранта публично пытались дискредитировать Украину на международной арене и расшатывали общественно-политическую обстановку внутри страны. Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты совершения преступлений со стороны обоих блогеров.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

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