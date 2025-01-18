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В Беларуси установили размер «налога» на получение пенсии

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  • 18.01.2025, 13:12
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В Беларуси установили размер «налога» на получение пенсии

Введены тарифы для тех, кто хочет получать пенсию на почте или на дому.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси определило тарифы, согласно которым некоторых пенсионеров обяжут заплатить за получение пенсий на почте или при доставке на дом. Речь идет о тех, кто не хочет получать ежемесячные выплаты в банке, и касается лишь определенных категорий населения, пишет «Телеграф».

Для начала напомним, что с 1 июля 2024 года пенсии в нашей стране начали выплачивать через банки. Таким образом получать соцвыплаты должны белорусы младше 70 лет, которые живут в Минске, городах областного подчинения и районных центрах.

Однако в октябре прошлого года министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко намекнула: в случае, если они не хотят это делать через банк, а желают получать пенсии «по старинке» (на почте или с доставкой на дом), такая возможность будет, но уже на платной основе.

Тогда министр озвучила примерные суммы в районе 6-8 рублей, однако уже в январе 2025 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало постановление с более точными цифрами. Согласно решению МАРТ, начиная с 18 января 2025 года, плата за получение пенсии на почте для вышеуказанных белорусов будет составлять 1,8 рубля, а с доставкой на дом — 8,5 рублей.

Для кого сделали исключение?

Напомним, платить за доставку пенсий и пособий по-прежнему не нужно тем, кто проживает в сельской местности, а также людям старше 70 лет, инвалидам I и II группы. Сюда же — семьи, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Эти категории населения, как и раньше, смогут получать выплату на почте или с доставкой на дом абсолютно бесплатно.

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