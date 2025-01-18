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В Тегеране застрелили двух судей Верховного суда

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  • 18.01.2025, 13:23
  • 3,016
В Тегеране застрелили двух судей Верховного суда

Один из них, вероятно, участвовал в процессах над политзаключенными.

Двое судей Верховного суда Ирана застрелены в Тегеране утром субботы, 18 января. Еще один получил ранение, сообщает Reuters со ссылкой на новостной сайт судебной системы Ирана Mizan.

Власти Ирана сообщили имена погибших — это аятоллы (шиитские богословы) Мохаммад Могисех и Али Разини. О мотивах покушения не сообщается. Согласно сообщениям на оппозиционных иранских сайтах, Мохаммад Могисех участвовал в судебных процессах над людьми, которых признавали политзаключенными.

Оппозиционные иранские СМИ сообщают, что во время нападения также был ранен еще один судья и телохранитель. Стрелок покончил с собой. Мотив нападения устанавливается.

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