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Лукашенко деваться некуда

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  • Телеграм-канал «Письма к дочери»
  • 18.01.2025, 13:33
  • 5,816
Лукашенко деваться некуда

«Золотого запаса» уже не хватает.

Вчера истекающий гарант совещался про то, как торговать со странами Востока. Поэтому собрал министра обороны Хренина, председателя КГБ Тертеля, секретаря Совбеза Вольфовича и главного пожарного. Ну то есть, больших специалистов в области организации внешней торговли.

Я даже немножко удивляюсь, что там не было главного специалиста по геноциду беларуского народа прокурора Шведа. С учетом состава участников он бы смотрелся очень органично. В отличие от премьера Головченко и главы Нацбанка Каллаура. Они там, честно говоря, вообще никак не смотрелись.

И поскольку гарант собрал совещание про то как торговать с Востоком, то он сказал, что здоровые силы на Западе и особенно в Америке хотят с ним сотрудничать. И премьер Головченко сказал, что на Западе с ним хотят сотрудничать, но стесняются.

А министр Хренин ничего не сказал. Но громко подумал. Правда, на всякий случай неразборчиво, чтобы никто не разобрал, о чем конкретно.

А секретарь Вольфович буквально позавчера сказал, что Запад хочет захватить у него пограничные районы Беларуси. Ну, потому что это такая традиция. Кто-то ходит в баню, а Запад хочет захватить пограничные районы Беларуси.

И было бы странно, если бы в этом году он вдруг не захотел. А так это не странно, а нормально. Год начался и Запад сразу хочет захватить пограничные районы Беларуси.

Поэтому премьер Головченко пообещал, что сотрудничество с Западом возобновится. А кое-кто сказал, что уже ведет с Западом диалог по интересующим его направлениям. И заметь, я почти уверен, что он не имел в виду направления, с которых на Беларусь готовится нападение. Не, серьезно.

Направления, с которых на Беларусь готовится нападение, он мог бы обсудить и с секретарем Вольфовичем без привлечения к дискуссии коллективного Запада.

Но в последнее время коллективный Запад очень хочется привлечь хоть к какому конструктивному диалогу. Или хотя бы привлечь к себе его внимание. И вот как я себе понимаю, настойчивые знаки для привлечения внимания имеют самое непосредственное отношение к обещаниям гаранта о том, что мы будем жить плохо и это будет долго.

Потому что союзник перестал оправдывать гаранту его финансово-экономические ожидания. А никаких других хороших ожиданий на горизонте не видно. Вот на совещании про достижения внешней торговли кое-кто смог похвастаться только двумя достижениями. Во-первых, что им интересуется Афганистан, а во-вторых, Сирия. И согласись, что это два очень сомнительных повода для гордости.

Поэтому пришлось наступить личной гордости на горло и заняться показательным гуманизмом. Ну, поскольку ничего хорошего истекающий гарант показать уже не может, то он начал показывать заложников. Ничего личного, а просто деваться некуда.

Поэтому я считаю, что не надо придумывать за белорусские власти, чтобы такого предложить им в ответ. Сами все предложат и сами все отдадут. У гаранта, как он сам на днях сказал, золотого запаса уже на плацы для красауцау не хватает. А без золотого запаса стабильность быстро начнет расползаться в разные стороны.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

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