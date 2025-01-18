Лукашенко деваться некуда 3 Телеграм-канал «Письма к дочери»

18.01.2025, 13:33

5,816

«Золотого запаса» уже не хватает.

Вчера истекающий гарант совещался про то, как торговать со странами Востока. Поэтому собрал министра обороны Хренина, председателя КГБ Тертеля, секретаря Совбеза Вольфовича и главного пожарного. Ну то есть, больших специалистов в области организации внешней торговли.

Я даже немножко удивляюсь, что там не было главного специалиста по геноциду беларуского народа прокурора Шведа. С учетом состава участников он бы смотрелся очень органично. В отличие от премьера Головченко и главы Нацбанка Каллаура. Они там, честно говоря, вообще никак не смотрелись.

И поскольку гарант собрал совещание про то как торговать с Востоком, то он сказал, что здоровые силы на Западе и особенно в Америке хотят с ним сотрудничать. И премьер Головченко сказал, что на Западе с ним хотят сотрудничать, но стесняются.

А министр Хренин ничего не сказал. Но громко подумал. Правда, на всякий случай неразборчиво, чтобы никто не разобрал, о чем конкретно.

А секретарь Вольфович буквально позавчера сказал, что Запад хочет захватить у него пограничные районы Беларуси. Ну, потому что это такая традиция. Кто-то ходит в баню, а Запад хочет захватить пограничные районы Беларуси.

И было бы странно, если бы в этом году он вдруг не захотел. А так это не странно, а нормально. Год начался и Запад сразу хочет захватить пограничные районы Беларуси.

Поэтому премьер Головченко пообещал, что сотрудничество с Западом возобновится. А кое-кто сказал, что уже ведет с Западом диалог по интересующим его направлениям. И заметь, я почти уверен, что он не имел в виду направления, с которых на Беларусь готовится нападение. Не, серьезно.

Направления, с которых на Беларусь готовится нападение, он мог бы обсудить и с секретарем Вольфовичем без привлечения к дискуссии коллективного Запада.

Но в последнее время коллективный Запад очень хочется привлечь хоть к какому конструктивному диалогу. Или хотя бы привлечь к себе его внимание. И вот как я себе понимаю, настойчивые знаки для привлечения внимания имеют самое непосредственное отношение к обещаниям гаранта о том, что мы будем жить плохо и это будет долго.

Потому что союзник перестал оправдывать гаранту его финансово-экономические ожидания. А никаких других хороших ожиданий на горизонте не видно. Вот на совещании про достижения внешней торговли кое-кто смог похвастаться только двумя достижениями. Во-первых, что им интересуется Афганистан, а во-вторых, Сирия. И согласись, что это два очень сомнительных повода для гордости.

Поэтому пришлось наступить личной гордости на горло и заняться показательным гуманизмом. Ну, поскольку ничего хорошего истекающий гарант показать уже не может, то он начал показывать заложников. Ничего личного, а просто деваться некуда.

Поэтому я считаю, что не надо придумывать за белорусские власти, чтобы такого предложить им в ответ. Сами все предложат и сами все отдадут. У гаранта, как он сам на днях сказал, золотого запаса уже на плацы для красауцау не хватает. А без золотого запаса стабильность быстро начнет расползаться в разные стороны.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com