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Герой покушения на Трампа стал главой Секретной службы США

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  • 18.01.2025, 13:35
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Герой покушения на Трампа стал главой Секретной службы США

Назначение вызвало бурную реакцию.

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Шона Каррана, своего личного телохранителя, на пост директора Секретной службы страны, пишет BILD.

«Шон — великий патриот, и он положит конец этому безумию. Никто не подходит на эту должность лучше», — написал в соцсети X Дональд Трамп-младший.

Карран, который более 20 лет служит в Секретной службе, ранее возглавлял группу из 85 агентов, охранявших Трампа во время его предвыборной кампании. Он давно входит в ближайший круг экс-президента, сопровождая его еще с первой каденции. Во время покушения в июле в Пенсильвании Карран заслонял Трампа от пуль, что, по мнению некоторых аналитиков, и стало решающим фактором для его назначения.

Однако назначение вызвало бурную реакцию. Республиканцы восприняли новость с восторгом, называя Каррана «героем», тогда как демократы критикуют его за недостаток управленческого опыта. Секретная служба США, в которую входят более 3500 сотрудников, сталкивается с многочисленными вызовами, и демократы сомневаются, что Карран справится с такой работой.

Трамп, напротив, уверен в своем выборе и хочет реформировать Секретную службу. За последние годы агентство пережило серию скандалов, включая нарушения безопасности в Белом доме и случаи неподобающего поведения агентов.

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