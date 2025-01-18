Герой покушения на Трампа стал главой Секретной службы США 8 18.01.2025, 13:35

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Назначение вызвало бурную реакцию.

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Шона Каррана, своего личного телохранителя, на пост директора Секретной службы страны, пишет BILD.

«Шон — великий патриот, и он положит конец этому безумию. Никто не подходит на эту должность лучше», — написал в соцсети X Дональд Трамп-младший.

Карран, который более 20 лет служит в Секретной службе, ранее возглавлял группу из 85 агентов, охранявших Трампа во время его предвыборной кампании. Он давно входит в ближайший круг экс-президента, сопровождая его еще с первой каденции. Во время покушения в июле в Пенсильвании Карран заслонял Трампа от пуль, что, по мнению некоторых аналитиков, и стало решающим фактором для его назначения.

Однако назначение вызвало бурную реакцию. Республиканцы восприняли новость с восторгом, называя Каррана «героем», тогда как демократы критикуют его за недостаток управленческого опыта. Секретная служба США, в которую входят более 3500 сотрудников, сталкивается с многочисленными вызовами, и демократы сомневаются, что Карран справится с такой работой.

Трамп, напротив, уверен в своем выборе и хочет реформировать Секретную службу. За последние годы агентство пережило серию скандалов, включая нарушения безопасности в Белом доме и случаи неподобающего поведения агентов.

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