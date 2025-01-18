«Сдал пульт от телевизора вместо телефона — вот крику было» 2 18.01.2025, 13:49

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Что думают белорусские родители о запрете смартфонов в школе.

Информация о том, что в белорусских школах ученикам хотят полностью запретить пользоваться смартфонами, всколыхнула родителей. Они живо обсуждают это решение властей и делятся своим мнением.

В одной из школ Ленинского района Минска уже установили шкафчики для хранения смартфонов. Однако дети быстро нашли способы обойти запрет: ученик, например, сдал пульт от телевизора вместо телефона.

Многие родители задаются вопросом, кто будет отвечать за безопасность их детей без телефона. Также возникает проблема коммуникации, если что-то пойдет не так. Учителя, по словам родителей, не всегда готовы взять на себя такую ответственность.

Некоторые считают, что запрет отвлекает от более серьезных вопросов образования. Родители разделились во мнениях: одни уверены, что смартфоны нужно запретить ради здоровья детей и улучшения общения, другие видят в гаджетах полезные инструменты, которые можно использовать в обучении.

Одной из альтернатив предлагаются кнопочные телефоны без интернета. Другие настаивают на важности диалога между школой и родителями, чтобы найти компромисс.

«Еврорадио» посмотрело, что пишут белорусы в Беларуси (орфография и пунктуация сообщений сохранены):

— Скажу больше - одна из школ Ленинского р-на Минска уже ввела эти ячеечки в обиход и благополучно заставляет детей ими пользоваться. Но многие быстро нашли выход - сдают старые телефоны, а своими пользуются.

У нас мальчик сдал пульт от телека вместо телефона. Вот крику было!.. Хотели на соп ставить)))

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Возможно, что дело не только в телефонах, а в экспериментах по воспитанию масс. Я читаю новостные статьи и не могу не отметить, насколько грамотно они составлены. Это убеждающие статьи. С обязательными выводами в конце, что никакого сопротивления новшество не встретило.

Смешивается правда и ложь, читателя подводят к мысли, что новшество — это уже установленная законодательством норма.

Период выбран идеально. Чтобы люди успели пройти все стадии принятия. Возмутиться, обсудить, переругаться в чатах, привыкнуть и смириться.

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Мне тоже интересно кто будет нести материальную ответственность и как дети будут держать связь со мной на переменах?

Мне предложили звонить классному руководителю, если нужно поговорить с ребенком…

А классный руководитель будет бегать по кабинетам по вопросам 30 родителей?)

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В нашей школе видимо уже так и сделали. Классный руководитель предупредила, что до 15.00 ее телефон будет отключен. В крайнем случае общение через вайбер, в классе установлен на компьютере.

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Медсестра просит ребенка набрать маме, т. е. ученик звонит со своего телефона сейчас в случае проблем со здоровьем. Как это будет работать при отсутствии телефона?

Травмы замалчиваются, информация о травме не фиксируется, детей просят говорить, что не в школе получил травму...

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Мне тоже это предлагается (дети с часами ходят). Повторюсь, общеобразовательная школа - это не учреждение строгого режима. Следующий шаг - будут забирать на вахте телефоны родителей и только потом пропускать?! Работники школы не в праве регулировать вопрос моего телефонного общения с детьми. Мы разговариваем только на переменах. Если что-то срочное, просятся выйти и звонят. На уроках не балуются с часами и не отвлекаются на них (это мы дома проговариваем постоянно). Хотя у моих детей пока телефонов нету, но я настроена решительно по данному вопросу - ничего подписывать не буду, если начнут «доставать».

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Послушайте, законодательством такой момент не регулируется. У учителей нет полномочий на распоряжение телефонами учеников, поэтому ребенок, сдавая телефон, делает это практически по своей воле. Если вы как родитель видите опасность в таком хранении в каких-то отдаленных местах, просто запретите учителю забирать телефон. Вы имеете на это полное право (при условии, что ребенок не нарушает дисциплину, то есть не пользуется телефоном во время урока, а просто держит при себе). Телефон - ваша собственность.

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Они вообще-то и не скрывают этого, просто надо слышать, что говорится. Говорят: мы телефоны не забираем, дети их должны сдавать сами. Кому должны и с какой стати - другой вопрос. Но не хочу - не сдаю. Заставить точно не имеют права. Могут начать давить на ребенка, что он должен, но по факту не фига он не должен. Они сами в большинстве своем это понимают.

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Все делается, чтобы отвлечь от реального положения дел в школе. Преподавание на 0, программа и учебники - кровь из глаз

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Добры дзень. Пра тэлефоны. Не было недзе, што яны на занятках павінны на бязгучным рэжыме ў партфелях знаходзіцца? У 227 пастанове ад 03.08.2022 не знаходжу, мабыць у санпін было? Нейкі ў мяне такі ўспамін, што было ў якімьсці нпа такое ў апошнія год ці два

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Сейчас конечно меня закидают тапками, но я за запрет телефона. Дети сидят на уроках, потом на перемене, вместо движения(хотя бы походить по классу) и общения тоже сидят(в телефоне) зрение у многих портится ужасно, осанка, и куча проблем с отсутствием движения и постоянной статичной позы. К сожалению запрет на словах родителей не работает. Я до пятого класса продержалась, давала кнопочный.Но так как Все с телефоном, пришлось дать ребенку. И все, понеслась - все перемены носом в телефоне. Забрать не могу - ведь опять таки - все сидят на переменах, ему скучно. Только если у всех не будет, начнут нормально общаться.

Другое дело - как это сделать? забирать на входе, потом толпой обратно - трудно себе представить такое. Сохранность обеспечить тоже не просто. Я бы например, опять дала ребенку кнопочный без интернета, чисто для связи. И сидеть не будет и связь есть. Но это надо чтоб у всех так было, иначе не прокатит.

Это непростой вопрос и требует обдуманный действий. В том числе участие родителей, а не только противодействие.

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Если ваш ребенок сидит в телефоне, то это не значит, что все сидят в телефонах. Дайте кнопочный ребенку, если у ребенка зависимость есть. Почему другие должны подстраиваться под вас?

Все равно, что сказать: «У моего диабет, я не справляюсь, давайте у всех отберем конфеты».

Это такая классика - решать свои проблемы за счет других. «Я не могу справиться с зависимостью моего ребенка, пусть отбирают у всех!». Есть возможность блокировать приложение на определенное время, или весь телефон.

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А чаму мы кажым адразу пра забарону? Чаму б школе і настаўнікам не паглядзець на смартфон, як карысны інструмент? То-бок, сістэма, а таксама бацькі, пацярпелі паразу ў бітве са смартфонам і што прапануюць - забараніць! :) Нармальна так. А тое, што гэта яшчэ і суперскі інструмент - усім пофігу.

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"Давайте разрешим кнопочные» - зачем это избыточное потребление?! Все равно дома все будут пользоваться нормальным смартфоном. Почему не научить себя и детей заодно осознанно подходит к собственному времяпрепровождению? На самом деле во многих европейских (и не только) странах запрещено пользоваться телефоном в школе. Но именно запрещено пользоваться, никто не отбирает их превентивно.

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Родители как-то забывают, что они родители, что они управляют, так сказать, ребенком, а не он ими. Никогда не понимала высказываний родителей: не могу ничего сделать, сидит в телефоне, скандалит, если забрать. Что за бред! Вы родители, вы воспитываете ребенка, а не он вас!

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У нас, например, сразу было расписание по пользованию телефоном - только вечером, после всех уроков сделанных. Как то оно и прижилось. Плюс дома контроль ну и занятия. А в школе на перемене нет контроля. В любом случае нужно везти диалог и искать варианты. Иначе будет только грызня

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При всем уважении к проблемам цифрового воспитания, давайте не забывать, что игрища с чужой частной собственностью плохо заканчиваются. Дети, получившие опыт «посторонние люди принудительно забирают мою личную вещь, и это нормально», вырастают во взрослых. И я, например, не знаю, как они могут этот опыт в нашем обществе применить. Но догадываюсь.

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Дело в том, что на перемене нет альтернативы залипанию в телефоне. Есть прогулка на свежем воздухе, но детей не выпускают. Есть игры и активности, но их же надо проводить... А так запретили и все, типа проблема решена.

Одна мама просила разрешить ей проводить самой игры на перемене - не дали такой возможности.

Более того, учителя сами зависимы от телефонов)

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Мне сын семиклассник задал вопрос:

«Мама, что делать на переменах? Бегать нельзя, телефоны нельзя. Играть в подвижные игры нельзя.

Мы же дети.

Что нам делать!

Перемена как пытка между уроками.

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Мой второклассник стал пританцовывать на линейке ему классуха сделала замечание и одернула чтоб стоял ровно, это че армия что-ли.

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