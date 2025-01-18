«Надо знать места, где можно за два рубля купить кофе на вынос» 4 18.01.2025, 14:06

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Белорусов возмутила цена за пирожное в минском кафе.

Белорусы опять нашли повод поспорить друг с другом про деньги. На этот раз — о пирожных. Разбираемся, нормально ли платить за них 15 рублей, пишет CityDog.

Началось все с поста пользовательницы @potok___misley: девушка задалась вопросом, может ли пирожное в кафе стоить 12−15 рублей. Оказалось, и тут все не так однозначно.

Часть комментаторов однозначно заявила: нет, это не нормально. В пользу своей позиции участники дискуссии приводили разные аргументы — но главный, конечно, про среднюю зарплату.

«Говорите все, что угодно, но при средней зп в рб в 350−400 долларов -это овер (слишком много - Прим. ред.) за пироженку. Считаем: 4 доллара (пироженка) + 3 доллара (кофе)=7 долларов. Это самый минимум. 1 кофе и 1 пироженка. Хотя бы два раза в неделю. Это 14 долларов в неделю. *4=56 долларов в месяц. 1/7 часть зарплаты только на кофе и пироженку».

«Ну вот такой Минск. Мне это тоже не нравится. Надо знать места, где можно за два рубля купить кофе на вынос. Мне лично не по кайфу сидеть в кофейне с оверпрайсом».

«3−4 долларов за пироженку это нормально в целом Зарплата в стране 300−400 долларов это ненормально. В этом весь и подвох».

Другие же уверены, что понятия «нормально» и «дорого» — вещи очень условные, а за атмосферу кафе и вкусную еду можно и заплатить.

«Нет понятия нормально. Ценообразование у всех разное. В стоимость пирожного в кафе включены: пироженое, аренда, коммуналка, зп сотрудников, и т.д. Не хотите не покупайте в кафе, купите в магазине в 2 раза дешевле и скушайте дома».

«Да, может. Приняла для себя очень сложное решение (я очень люблю сладкое), лучше я 1−2 раза в месяц схожу в проверенную кофейню-кондитерскую с такими ценами, чем каждый день буду есть не пойми что из не понятно чего с трансжирами за 1−3 рубля».

«Почему нет, если это ручная работа. Если из хороших качественных продуктов?»

Оказалось, что и 15 рублей — не предел

И хотя в обсуждении полно классных советов о том, где в Минске найти вкусные и недорогие десерты, наш самый любимый комментарий — вот этот. Как вам пирожные за 28 рублей.

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