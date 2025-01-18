«Верблюд-камикадзе»: ВСУ показали кровожадную тактику российской армии 18.01.2025, 14:17

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иллюстративное фото

Цель — добежать как можно ближе к украинским позициям.

Командование российской армии отнюдь не заинтересовано в сохранении жизни своих военных. Поэтому здесь применяют очередную ужасную тактику под названием «верблюд-камикадзе», где отправляют оккупантов как можно ближе к украинским позициям с целью оставить там любое средство связи, чтобы позже им воспользовались штурмовики.

Видео с таким «террористом-смертником» обнародовали в Telegram-канале 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. На кадрах можно наблюдать как безоружный военный РФ пытается выполнить поставленную задачу.

«Верблюд»-камикадзе: кровожадная тактика российской армии. Хотя «вагнеровцы» уже все, их влияние на оккупантов ощутимо до сих пор. Особенно в Торецком направлении. В частности, этот бегун, которого заметили аэроразведчики подразделения «Гюрза» и уничтожили пехотинцы 28-й бригады, не потерялся. Он бежал на смерть с конкретной целью», – говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что такой «верблюд» одноразовый и оккупанты даже не дают ему оружие, хотя экипирован он достаточно неплохо. Это нужно для того, чтобы военный мог добежать как можно дальше.

Эффективность такой тактики остается под вопросом, поскольку во время боев с «вагнеровцами» такого количества дронов еще не использовали.

«Как там говорят в РФ, «своих не бросаем»? Но на мясо – можно», – отметили в ВСУ.

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