В Минске офицер запаса уклонился от призыва на воинскую службу 1 18.01.2025, 14:21

Теперь его будут судить.

В суд направлено уголовное дело в отношении 23-летнего минчанина, который обвиняется в уклонении от призыва на воинскую службу, пишет госагентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Партизанского района.

Обвиняемый — офицер запаса, звание ему было присвоено по окончании учебы на военной кафедре столичного вуза. Будучи призывником, фигурант в июле прошлого года по повестке должен был явиться в военный комиссариат Партизанского района для принятия решения по призыву на военную службу. Однако молодой человек в военкомат не пришел, на звонки не отвечал, оправдательных документов не предоставил. Более того, он не прошел медосвидетельствование.

В отношении уклониста возбудили уголовное дело. Он пояснил, что в период призывной кампании заболел, но за медицинской помощью не обращался — якобы за ним ухаживала девушка.

— Обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, — прокомментировал заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук. — Ему предъявлено обвинение в уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 435 УК Республики Беларусь. Вину гражданин полностью признал, в содеянном раскаялся.

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