Украинские десантники подбили из гранатомета «мотолыгу» РФ и взяли оккупантов в плен
- 18.01.2025, 14:48
Операция была проведена на Волчанском направлении.
Украинские десантники подбили «мотолыгу» РФ из гранатомета и взяли оккупантов в плен. Операция была проведена на Волчанском направлении.
Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска (ДШВ) ВСУ.
«Противник пытался прорваться на бронетехнике, однако один из егерей-десантников подбил вражескую МТ-ЛБ из гранатомета», - говорится в сообщении.
Как отметили десантники, уцелевшие россияне спешились и начали штурмовать здание, в котором воины 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины держали оборону.
«Егеря вызвали подмогу и приняли бой, который длился около трех часов», - отметили в ДШВ.
При поддержке бойцов штурмовой группы дружественного подразделения, десантники зачистили здание и захватили в плен 6 российских оккупантов.