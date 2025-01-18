Украинские десантники подбили из гранатомета «мотолыгу» РФ и взяли оккупантов в плен 18.01.2025, 14:48

Операция была проведена на Волчанском направлении.

Украинские десантники подбили «мотолыгу» РФ из гранатомета и взяли оккупантов в плен. Операция была проведена на Волчанском направлении.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска (ДШВ) ВСУ.

«Противник пытался прорваться на бронетехнике, однако один из егерей-десантников подбил вражескую МТ-ЛБ из гранатомета», - говорится в сообщении.

Как отметили десантники, уцелевшие россияне спешились и начали штурмовать здание, в котором воины 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины держали оборону.

«Егеря вызвали подмогу и приняли бой, который длился около трех часов», - отметили в ДШВ.

При поддержке бойцов штурмовой группы дружественного подразделения, десантники зачистили здание и захватили в плен 6 российских оккупантов.

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