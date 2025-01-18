«Стала ценить белорусских строителей» 6 18.01.2025, 15:02

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Дизайнер потратила год и $247 тысяч на ремонт в Турции.

Иногда перед дизайнерами интерьеров ставятся совершенно нетривиальные задачи. Так, Ольге Ивановой, основательнице студии Merra Architects, вместе с супругом пришлось на целый год переехать в Стамбул. Все для того, чтобы сделать ремонт в квартире белоруски, мечтавшей иметь в этом городе свое уютное гнездышко. С какими трудностями столкнулась дизайнер в другой стране и почему теперь особенно ценит наших строителей, она рассказала журналистам Onliner.

— В нашу студию обратилась белоруска, долгое время проживающая в США. Она подбирала дизайнеров для своей квартиры в Стамбуле, в которой могла бы останавливаться, когда приезжает в этот город. До этого у нее был опыт взаимодействия с турецкими дизайнерами, однако итоговый проект ее совершенно не устроил, — вспоминает Ольга.

Заказчица искала дизайнеров, которые сделали бы ремонт под ключ, — ей не хотелось самой общаться со строителями и все контролировать.

— У нас с мужем — семейная студия. Я занимаюсь проектированием интерьеров, а супруг — их реализацией. Поэтому нам пришлось на целый год переехать в Турцию. Изначально мы планировали пробыть там всего три месяца, чтобы запустить все процессы и затем удаленно курировать стройку. Но это оказалось невозможным — в Турции нужно быть вовлеченным в процессы 24 на 7 и решать множество вопросов. Так мы и задержались.

Ремонт квартиры в Стамбуле

Семейной паре предстояло преобразить квартиру площадью 63 «квадрата» с чистовой отделкой от застройщика. Покрашенные в светлые тона стены, ламинат на полу, уже собранная серая кухня с фартуком «под бетон», готовый санузел — все это могло бы обрадовать хозяина, мечтающего быстро переехать и не тратить огромные суммы на ремонт. Но в описываемом случае всю «начинку» пришлось полностью переделывать.

— Перед нами стояла задача обустроить жилье в современном стиле, но с элементами восточного. Хотелось, чтобы интерьер отражал местоположение квартиры, но при этом не скатывался в стереотипный турецкий гламур. Он должен был выглядеть парадно и презентабельно. Мы использовали обволакивающую цветовую гамму, добавили деревянные резные панели, изготовленную на заказ большую люстру, как в мечети, много натурального камня и латунных деталей в мебели. Это все позволяет ассоциировать обстановку с временами Османской империи.

Стамбул — город контрастов, в котором гармонично сосуществуют люди разных национальностей, религий и культур. Эту идею Ольга тоже отразила в дизайне, подобрав мебель и декор из разных стран и эпох. Например, чеканный поднос из латуни в гостиной заказан в Великобритании — впоследствии его превратили в журнальный столик. На нем, кстати, изображены все знаки зодиака.

Рама для зеркала выполнена во французском стиле. С ней, кстати, связана интересная история.

— Изначально мы заказывали зеркало с резным багетом в Индии, у мастера, которому было далеко за 70. Выслали ему референсы и нужные размеры. Ждали предмет месяца три, не получая при этом никаких фотографий, ничего. И только когда зеркало проходило таможню, мы увидели, что оно совершенно нам не подходит. В полном отчаянии я бегала по антикварным магазинам Стамбула в надежде найти то, что нужно. И вот однажды просто завернула за угол и заметила мастерскую, где человек вручную изготавливал рамы. Это было настоящее чудо! Итоговый вариант получился таким, каким мы его и представляли.

Многие предметы в квартире винтажные и имеют свою историю. Подобные вещи способны добавить ощущение жизни и реальности в современный интерьер, который может казаться бездушным.

В отделке трешки преобладают натуральные материалы: дерево, камень, ткань из египетского бархата, хлопка и велюра. На стенах в гостиной — краска, причем такого же цвета, что и на потолке. Это придумано для того, чтобы визуально увеличить высоту помещения, которая здесь небольшая — всего 2,5 метра. С этой же целью в квартире установлены межкомнатные двери без перемычек, с цельным полотном.

— Найти двери-невидимки было очень сложно: в Турции всего два завода, которые производят нечто подобное. Но и там без сюрпризов не обошлось. Когда все изделия были готовы, нужно было самостоятельно подобрать шпон и цвет краски для него — по нашей задумке, он должен быть такого же оттенка, что и корпусная мебель в комнатах. Мы передали все необходимое на завод, но результат нас ужаснул. Материал был испорчен — неправильно обрезан и склеен таким образом, что на полотне осталось много полосок. Оказалось, специалисты посчитали, что так красивее. И это одна из особенностей, с которыми мы здесь столкнулись: в Беларуси и Турции совершенно разные представления о прекрасном, что сказывается и на дизайне. Поэтому пришлось заново пересобирать двери и покрывать их шпоном — на этот раз мы присутствовали практически на каждом этапе.

В спальнях использованы тканевые японские обои, чтобы создать более уютную, мягкую атмосферу. На полу уложена паркетная доска. Вся мебель и освещение тоже от местных производителей.

— Некоторых вещей в Турции просто не найти — например, теневые плинтуса, магнитные стопоры для дверей и т.д. Все это мы доставляли из Минска.

А вот планировку от застройщика дизайнер все-таки сохранила. Вся площадь условно разделена на две зоны — общественную, состоящую из прихожей и кухни-гостиной, и приватную с двумя спальнями. Между ними находятся совмещенный санузел и постирочная.

Пройдемся по конкретным зонам. Попадая в квартиру, человек оказывается в крохотной прихожей со шкафом и туалетным столиком. Эта зона стремительно перетекает в общее пространство. Чтобы оно смотрелось обширнее, дизайнер предусмотрела много зеркальных поверхностей — от целой стены, идущей полукругом, до фартука на кухне.

— Диваны и кресла расположены таким образом, чтобы можно было любоваться видом на Босфорский пролив и мост. Они отлично просматриваются из панорамного окна.

У входа в комнату находится еще один столик из массива дерева и несколько ярких пуфиков — в них скрываются места для хранения.

— Так как квартира небольшая, мы старались использовать любой подходящий уголок, где можно спрятать вещи. Например, прямоугольный журнальный столик тоже имеет скрытую нишу, куда можно положить книги, журналы и т.д. То же самое касается и кроватей в спальнях.

Зона ТВ тоже богато оформлена: деревянные панели с узорами покрывают всю стену, сплетаясь с красивым комодом, который, в свою очередь, соединяется с кухонным гарнитуром.

— Кухня забирает не так много пространства, поскольку часто готовить хозяйка не планировала, собирать большое количество гостей — тоже. Однако вся необходимая техника и системы хранения тут поместились. Отделка у кухни — под дерево, и она отлично сочетается с натуральным камнем, металлом и прозрачными стеклянными витринами. Стилистически такая отделка нисколько не выбивается из общей концепции. С ее изготовлением мы намучились: подходящей фурнитуры не было ни на белорусском, ни на турецком рынке, и мы много раз ее пересобирали, чтобы все выглядело так, как нужно.

В гостевой спальне находится изюминка интерьера — деревянная мандала.

— Она сделана из восьми слоев шпонированных древесноволокнистых плит, склеенных между собой. Каждый слой уникален, за счет чего и создается объемная 3D-картинка. Правда, в комнате висит уже второй вариант мандалы — первый не подошел по размеру. Подрезать его никак нельзя было, так что мы просто выбросили этот вариант и заказали новый.

Само помещение очень компактное, поэтому здесь удалось расположить лишь кровать, гардеробный шкаф и пару тумбочек. На стенах висят постеры с изображениями османских султанов, подсвеченные специальными лампами — прямо как в картинной галерее.

Хозяйская спальня получилась больше по размеру, так что там появилась рабочая зона и диванчик. Преемственность интерьеру передана с помощью зеркала и деревянных панелей.

Санузел выглядит торжественным: тут вам и красивая плитка, и позолоченная сантехника, и много зеркал. Такого эффекта дизайнер добилась в том числе благодаря отдельной постирочной, куда она спрятала стиральную и сушильную машины, корзину для белья, выдвижную сушилку… В ванной комнате осталось только самое необходимое: раковина, душевая кабина и унитаз.

— За отделочными панелями мы разместили хозблок, где можно хранить все для уборки дома. Там же скрывается установка, которая подает пар в душевую кабину.

Рализация проекта заняла у студии целый год.

— Можно сказать, мы начинали все с нуля: искали новые знакомства и связи в строительной сфере, поставщиков тех или иных материалов и т.д. В Турции все куда сложнее, чем в Беларуси: просто так найти что-то в интернете не выйдет. Сфера дизайна там как будто застряла в 1990-х, поэтому и работать было сложнее. Поиск квалифицированных подрядчиков тоже занял немало времени. По-настоящему хороших специалистов можно было пересчитать по пальцам — и очередь к ним выстраивалась на год вперед. Теперь, когда кто-то ругает белорусских строителей, мы лишь снисходительно улыбаемся. По сравнению с турками наши мастера — большие профессионалы. И их труд за рубежом ценится намного выше, чем у нас.

В Стамбуле супруги столкнулись со своеобразным пониманием времени у местных жителей.

— Ты согласовываешь с человеком встречу на 10.00, а он приезжает в 12.00. И это считается нормальным. Город большой, сложный в плане передвижения, много пробок. Поэтому здесь все опаздывают. Работа в Турции научила нас гибкости и адаптивности к любым ситуациям. Тут человек приезжает не тогда, когда он с тобой договорился, а когда у него появилась возможность. Например, мы ждали мастера по паркету в четверг, а он просто не явился и даже не предупредил. Тогда мы перенесли встречу на среду… Пришел он в понедельник, потому что в это время был свободен. И к такому нужно привыкнуть и относиться спокойно.

На ремонт владелица жилья потратила нескромные 247 000 долларов. За такие деньги в Минске можно купить квартиру с хорошим ремонтом или даже дом в пригороде.

— На первый взгляд сумма кажется огромной, но это легко объясняется стоимостью материалов. В интерьере много натурального камня, латуни, дерева — достать их в Турции легче, чем у нас, — заключает дизайнер.

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