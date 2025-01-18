закрыть
18 января 2025, суббота, 16:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Стала ценить белорусских строителей»

6
  • 18.01.2025, 15:02
  • 2,734
«Стала ценить белорусских строителей»

Дизайнер потратила год и $247 тысяч на ремонт в Турции.

Иногда перед дизайнерами интерьеров ставятся совершенно нетривиальные задачи. Так, Ольге Ивановой, основательнице студии Merra Architects, вместе с супругом пришлось на целый год переехать в Стамбул. Все для того, чтобы сделать ремонт в квартире белоруски, мечтавшей иметь в этом городе свое уютное гнездышко. С какими трудностями столкнулась дизайнер в другой стране и почему теперь особенно ценит наших строителей, она рассказала журналистам Onliner.

— В нашу студию обратилась белоруска, долгое время проживающая в США. Она подбирала дизайнеров для своей квартиры в Стамбуле, в которой могла бы останавливаться, когда приезжает в этот город. До этого у нее был опыт взаимодействия с турецкими дизайнерами, однако итоговый проект ее совершенно не устроил, — вспоминает Ольга.

Заказчица искала дизайнеров, которые сделали бы ремонт под ключ, — ей не хотелось самой общаться со строителями и все контролировать.

— У нас с мужем — семейная студия. Я занимаюсь проектированием интерьеров, а супруг — их реализацией. Поэтому нам пришлось на целый год переехать в Турцию. Изначально мы планировали пробыть там всего три месяца, чтобы запустить все процессы и затем удаленно курировать стройку. Но это оказалось невозможным — в Турции нужно быть вовлеченным в процессы 24 на 7 и решать множество вопросов. Так мы и задержались.

Ремонт квартиры в Стамбуле

Семейной паре предстояло преобразить квартиру площадью 63 «квадрата» с чистовой отделкой от застройщика. Покрашенные в светлые тона стены, ламинат на полу, уже собранная серая кухня с фартуком «под бетон», готовый санузел — все это могло бы обрадовать хозяина, мечтающего быстро переехать и не тратить огромные суммы на ремонт. Но в описываемом случае всю «начинку» пришлось полностью переделывать.

— Перед нами стояла задача обустроить жилье в современном стиле, но с элементами восточного. Хотелось, чтобы интерьер отражал местоположение квартиры, но при этом не скатывался в стереотипный турецкий гламур. Он должен был выглядеть парадно и презентабельно. Мы использовали обволакивающую цветовую гамму, добавили деревянные резные панели, изготовленную на заказ большую люстру, как в мечети, много натурального камня и латунных деталей в мебели. Это все позволяет ассоциировать обстановку с временами Османской империи.

Стамбул — город контрастов, в котором гармонично сосуществуют люди разных национальностей, религий и культур. Эту идею Ольга тоже отразила в дизайне, подобрав мебель и декор из разных стран и эпох. Например, чеканный поднос из латуни в гостиной заказан в Великобритании — впоследствии его превратили в журнальный столик. На нем, кстати, изображены все знаки зодиака.

Рама для зеркала выполнена во французском стиле. С ней, кстати, связана интересная история.

— Изначально мы заказывали зеркало с резным багетом в Индии, у мастера, которому было далеко за 70. Выслали ему референсы и нужные размеры. Ждали предмет месяца три, не получая при этом никаких фотографий, ничего. И только когда зеркало проходило таможню, мы увидели, что оно совершенно нам не подходит. В полном отчаянии я бегала по антикварным магазинам Стамбула в надежде найти то, что нужно. И вот однажды просто завернула за угол и заметила мастерскую, где человек вручную изготавливал рамы. Это было настоящее чудо! Итоговый вариант получился таким, каким мы его и представляли.

Многие предметы в квартире винтажные и имеют свою историю. Подобные вещи способны добавить ощущение жизни и реальности в современный интерьер, который может казаться бездушным.

В отделке трешки преобладают натуральные материалы: дерево, камень, ткань из египетского бархата, хлопка и велюра. На стенах в гостиной — краска, причем такого же цвета, что и на потолке. Это придумано для того, чтобы визуально увеличить высоту помещения, которая здесь небольшая — всего 2,5 метра. С этой же целью в квартире установлены межкомнатные двери без перемычек, с цельным полотном.

— Найти двери-невидимки было очень сложно: в Турции всего два завода, которые производят нечто подобное. Но и там без сюрпризов не обошлось. Когда все изделия были готовы, нужно было самостоятельно подобрать шпон и цвет краски для него — по нашей задумке, он должен быть такого же оттенка, что и корпусная мебель в комнатах. Мы передали все необходимое на завод, но результат нас ужаснул. Материал был испорчен — неправильно обрезан и склеен таким образом, что на полотне осталось много полосок. Оказалось, специалисты посчитали, что так красивее. И это одна из особенностей, с которыми мы здесь столкнулись: в Беларуси и Турции совершенно разные представления о прекрасном, что сказывается и на дизайне. Поэтому пришлось заново пересобирать двери и покрывать их шпоном — на этот раз мы присутствовали практически на каждом этапе.

В спальнях использованы тканевые японские обои, чтобы создать более уютную, мягкую атмосферу. На полу уложена паркетная доска. Вся мебель и освещение тоже от местных производителей.

— Некоторых вещей в Турции просто не найти — например, теневые плинтуса, магнитные стопоры для дверей и т.д. Все это мы доставляли из Минска.

А вот планировку от застройщика дизайнер все-таки сохранила. Вся площадь условно разделена на две зоны — общественную, состоящую из прихожей и кухни-гостиной, и приватную с двумя спальнями. Между ними находятся совмещенный санузел и постирочная.

Пройдемся по конкретным зонам. Попадая в квартиру, человек оказывается в крохотной прихожей со шкафом и туалетным столиком. Эта зона стремительно перетекает в общее пространство. Чтобы оно смотрелось обширнее, дизайнер предусмотрела много зеркальных поверхностей — от целой стены, идущей полукругом, до фартука на кухне.

— Диваны и кресла расположены таким образом, чтобы можно было любоваться видом на Босфорский пролив и мост. Они отлично просматриваются из панорамного окна.

У входа в комнату находится еще один столик из массива дерева и несколько ярких пуфиков — в них скрываются места для хранения.

— Так как квартира небольшая, мы старались использовать любой подходящий уголок, где можно спрятать вещи. Например, прямоугольный журнальный столик тоже имеет скрытую нишу, куда можно положить книги, журналы и т.д. То же самое касается и кроватей в спальнях.

Зона ТВ тоже богато оформлена: деревянные панели с узорами покрывают всю стену, сплетаясь с красивым комодом, который, в свою очередь, соединяется с кухонным гарнитуром.

— Кухня забирает не так много пространства, поскольку часто готовить хозяйка не планировала, собирать большое количество гостей — тоже. Однако вся необходимая техника и системы хранения тут поместились. Отделка у кухни — под дерево, и она отлично сочетается с натуральным камнем, металлом и прозрачными стеклянными витринами. Стилистически такая отделка нисколько не выбивается из общей концепции. С ее изготовлением мы намучились: подходящей фурнитуры не было ни на белорусском, ни на турецком рынке, и мы много раз ее пересобирали, чтобы все выглядело так, как нужно.

В гостевой спальне находится изюминка интерьера — деревянная мандала.

— Она сделана из восьми слоев шпонированных древесноволокнистых плит, склеенных между собой. Каждый слой уникален, за счет чего и создается объемная 3D-картинка. Правда, в комнате висит уже второй вариант мандалы — первый не подошел по размеру. Подрезать его никак нельзя было, так что мы просто выбросили этот вариант и заказали новый.

Само помещение очень компактное, поэтому здесь удалось расположить лишь кровать, гардеробный шкаф и пару тумбочек. На стенах висят постеры с изображениями османских султанов, подсвеченные специальными лампами — прямо как в картинной галерее.

Хозяйская спальня получилась больше по размеру, так что там появилась рабочая зона и диванчик. Преемственность интерьеру передана с помощью зеркала и деревянных панелей.

Санузел выглядит торжественным: тут вам и красивая плитка, и позолоченная сантехника, и много зеркал. Такого эффекта дизайнер добилась в том числе благодаря отдельной постирочной, куда она спрятала стиральную и сушильную машины, корзину для белья, выдвижную сушилку… В ванной комнате осталось только самое необходимое: раковина, душевая кабина и унитаз.

— За отделочными панелями мы разместили хозблок, где можно хранить все для уборки дома. Там же скрывается установка, которая подает пар в душевую кабину.

Рализация проекта заняла у студии целый год.

— Можно сказать, мы начинали все с нуля: искали новые знакомства и связи в строительной сфере, поставщиков тех или иных материалов и т.д. В Турции все куда сложнее, чем в Беларуси: просто так найти что-то в интернете не выйдет. Сфера дизайна там как будто застряла в 1990-х, поэтому и работать было сложнее. Поиск квалифицированных подрядчиков тоже занял немало времени. По-настоящему хороших специалистов можно было пересчитать по пальцам — и очередь к ним выстраивалась на год вперед. Теперь, когда кто-то ругает белорусских строителей, мы лишь снисходительно улыбаемся. По сравнению с турками наши мастера — большие профессионалы. И их труд за рубежом ценится намного выше, чем у нас.

В Стамбуле супруги столкнулись со своеобразным пониманием времени у местных жителей.

— Ты согласовываешь с человеком встречу на 10.00, а он приезжает в 12.00. И это считается нормальным. Город большой, сложный в плане передвижения, много пробок. Поэтому здесь все опаздывают. Работа в Турции научила нас гибкости и адаптивности к любым ситуациям. Тут человек приезжает не тогда, когда он с тобой договорился, а когда у него появилась возможность. Например, мы ждали мастера по паркету в четверг, а он просто не явился и даже не предупредил. Тогда мы перенесли встречу на среду… Пришел он в понедельник, потому что в это время был свободен. И к такому нужно привыкнуть и относиться спокойно.

На ремонт владелица жилья потратила нескромные 247 000 долларов. За такие деньги в Минске можно купить квартиру с хорошим ремонтом или даже дом в пригороде.

— На первый взгляд сумма кажется огромной, но это легко объясняется стоимостью материалов. В интерьере много натурального камня, латуни, дерева — достать их в Турции легче, чем у нас, — заключает дизайнер.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко